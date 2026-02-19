　19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比500円高の5万7650円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7598.83円に対しては51.17円高。出来高は1万7708枚となっている。

　TOPIX先物期近は3849ポイントと前日比38ポイント高、現物終値比3.44ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57650　　　　　+500　　　 17708
日経225mini 　　　　　　 57655　　　　　+505　　　278298
TOPIX先物 　　　　　　　　3849　　　　　 +38　　　 25281
JPX日経400先物　　　　　 34760　　　　　+340　　　　1907
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　　+5　　　　2154
東証REIT指数先物　　　　1984.5　　　　　　-9　　　　　46

株探ニュース