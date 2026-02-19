日経225先物：19日正午＝500円高、5万7650円
19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比500円高の5万7650円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7598.83円に対しては51.17円高。出来高は1万7708枚となっている。
TOPIX先物期近は3849ポイントと前日比38ポイント高、現物終値比3.44ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57650 +500 17708
日経225mini 57655 +505 278298
TOPIX先物 3849 +38 25281
JPX日経400先物 34760 +340 1907
グロース指数先物 751 +5 2154
東証REIT指数先物 1984.5 -9 46
株探ニュース
