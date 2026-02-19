これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越と佐渡に波浪注意報が発表されています。

沿岸部を中心に、高波に注意してください。





◆19日(木)これからの天気

広く雪が降っていますが、次第にやんでくるでしょう。ただ、山沿いでは雪の残るところがありそうです。

沿岸部を中心に風が強めに吹くでしょう。



降水確率は、午後6時以降も村上市・阿賀町・湯沢町では30%以上とやや高くなっています。





◆19日(木)の予想最高気温

最高気温は、1～5℃の予想です。

昨日より5℃以上低くなるでしょう。平年と比べると3℃くらい低くなりそうです。