18日夜、長岡市のバイパスで83歳の男性が運転する軽乗用車が逆走し、軽貨物自動車に衝突する事故がありました。



18日午後8時ころ、長岡市稲葉町にある国道8号・長岡東バイパスの亀貝IC付近で、小千谷方向に走っていた40代男性が運転する軽貨物自動車が逆走してきた軽乗用車と正面衝突しました。逆走した車は、十日町市に住む83歳の男性が運転していました。



双方の運転手はともに胸の痛みを訴えて病院に搬送されましたが、命に別状はありません。



現場はインターチェンジの出口に近い場所ですが、軽乗用車がどこから逆走してきたのかはわかっていません。警察が事故の詳しい経緯を調べています。