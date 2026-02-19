日本生命が日赤県支部に がん検診アンケート回答1件につき10円寄付、県民の健康増進活動を支援【新潟】
大手生命保険会社の日本生命が、日本赤十字社新潟県支部に活動資金を寄付しました。
日本生命は、全国でがん検診の受診率向上に関するアンケート調査を行っていて、これにあわせてアンケートの回答1件につき10円を日本赤十字社などに寄付する活動『にっせーのせ！地域振興寄付金』を実施しています。
今回、日本赤十字社新潟県支部に35万1920円を寄付しました。
■日本生命新潟支社 髙橋智尚支社長
「業界として役に立てることは何かというところからの活動であり、毎年これを継続的にこの活動をしていきたいと思っております。」
寄付金は、県民の健康増進のための啓発活動などに使われます。
