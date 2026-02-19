キティ＆シナモンたちが“ブタメンくん”に変身 フタストッパー＆どんぶりなど実用的アイテムずらり
おやつカンパニーは、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されている「ブタメン」とサンリオが展開するサンリオキャラクターズとのコラボ企画として、『ブタメン×サンリオキャラクターズ』 コラボ菓子セットを、26日より全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップほかで販売する。
駄菓子とは思えないほど本格的な味と、コバラ満たしにちょうどいいサイズで、1993年の発売から30年以上愛されてきた「ブタメン」。実は、ミニカップラーメンの『ベビースター当りら〜めん』のしょうゆ味、カレー味に次ぐ3番目の味として誕生した。ミニカップラーメンの商品ラインナップを充実させるために、当時流行していた“豚骨ラーメン”を新フレーバーとして選定し、インパクトのあるネーミングと親しみやすいパッケージにするため、“とんこつ＝ブタ”ということから、わかりやすくてインパクトのある「ブタメン」という商品名に。3番目の味として登場したとんこつ味だったが、最も人気の商品となり、「ブタメン」シリーズとして、パッケージに描かれたブタのキャラクターとともに、おやつカンパニーミニカップラーメンの顔となった。
そんな「ブタメン」とサンリオキャラクターズとのコラボが実現。サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「バッドばつ丸」たちがブタメンくんになりきった、楽しいオリジナルデザイン全18アイテムを発売する。
全アイテムには「ブタメン（とんこつ味）」1個とランダムが楽しい「キラキラシール（全10種）」1枚付き。
■コラボ菓子セット概要
『ブタメン＆マスコットキーホルダー（全5種）』各2497円
手に持ったブタメンとフォークがポイント。ブタメンくんになりきったキャラクターがかわいいマスコットホルダー。
『ブタメン＆ミニポーチ（全5種）』各2200円
顔をのぞかせたキャラクターがかわいい。ブタメンのカップ部分はポーチになっていて、イヤホンやリップなどの小物を入れられる。
『ブタメン＆フタストッパー（全5種）』各990円
ブタメンを作る時間が楽しみになることまちがいなし。ブタメンくんになりきったキャラクターがかわいいフタストッパー。使用しない時は、アクリルスタンドとして飾ることも。
『ブタメン＆巾着』990円
バッグの中の荷物整理に便利な巾着。コスメや小物の収納など、さまざまな用途で使いやすいサイズ。
『ブタメン＆メラミンカップ』1100円
ブタメンくんとキャラクターたちが一列に並んだデザインがかわいい。割れにくく、普段使いしやすいメラミン製のカップ。
『ブタメン＆メラミンミニどんぶり』1496円
ミニカップサイズのブタメンにちょうどいいサイズ。割れにくく、普段使いしやすいメラミン製のどんぶり。
※価格は全て税込
