北海道YSが3/14に「YellowHappy婚活パーティー」を開催！

14日（土）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の北海道イエロースターズは、3月14日（土）に「イエスタ Yellow Happy婚活パーティー ～さっぽろ結婚支援センター×北海道イエロースターズ～」を開催することをクラブ公式サイトで発表した。

このイベントは、札幌市と武ダGEAD株式会社が笑顔になれる街づくりを進めるために行っている取組の一環として、札幌市が運営する「さっぽろ結婚支援センター」と協力体制を構築した上で行われるものとなっている。

会場は北ガスショールームSAGATIKで、結婚を誠実に希望し、結婚に向け自ら努力する意思を有する18歳から39歳までの未婚の人が対象となる。募集人数は男女各9名となっており、当日はマッチングトークイベントが10:25から12:40の時間帯に行われ、14:00からはつくばユナイテッドSun GAIA戦の観戦も行う。

申し込みの締切は3月7日（土）23:59としており、申し込みが募集人数を超えた場合は抽選が行われる。その場合、当落については3月9日（月）までに連絡が行われるとのことだ。