元子ども店長・加藤清史郎、24歳大人の雰囲気ただよう近影ショットに「本当にイケメン…!!」「カッコ良すぎる」の声
俳優の加藤清史郎（24）が18日、自身のインスタグラムを更新。出演したミュージカルのヘアメイクを施した自撮りショットを公開し、大人の雰囲気ただよう近影に反響が集まっている。
【写真】「めっちゃくちゃヤバすぎ」大人の雰囲気ただよう自撮りショットを公開した加藤清史郎
ミュージカル『DEATH NOTE THE MUSICAL』で主人公・夜神月（ライト）役を演じた加藤。「配信終了まで残り1日！まだ迷ってる方、飛び込んで下さい」と熱く呼びかけ自撮りショットを投稿。「せっかくなので、この配信期間ラストに合わせて秘蔵写真を載せていく所存にあります」とファンにうれしい報告をした。
投稿では、Wキャストで同じ夜神月役を演じた俳優の渡邉蒼（21）との「決定的に違う部分」を「腕時計でっす!!!」と紹介。文字盤のデザインから色まで「ちょっとと見せかけて、ガッツリ別物」という細かな演出を披露している。
この割り振りは稽古初日に決まったそうで、「皆様の解釈と一致してますでしょうか、この時計の割り振り。僕は、なんとなくしっくりきてます」とつづった。
加藤の秘蔵写真公開に、コメント欄には「本当にイケメン…!!」「どの写真もカッコ良すぎる」「沼すぎる」「設定細かくて凄！」「清史郎さんの夜神月！大好きです」「めっちゃくちゃヤバすぎ」などの声が多数寄せられている。
