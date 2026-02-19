プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が19日、都内でパーソナルケアブランド「miness」のプチまゆ用発売記念発表会に出席した。

同ブランドは貝印が展開するブランドで、多様なニーズに応えて部位別のカミソリを提供。ストレスのない使用感を追求している。20日からはZeroBase渋谷でポップアップストアが開催される。

本田さんはブランドアンバサダーを務める。白いドレス姿で登場し「フィギュアの衣装のようで、安心感があります」と衣装の印象を明かした。商品については「軽いし、かわいい」と使い勝手の良さをアピールした。

自身のケアについては「眉毛はフィギュアスケートでプログラムの印象を変えるので、こだわってきた。今は自然な自分の眉毛を生かした、整え方をしている」とこだわりを語った。

取材では16日にミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）を祝福。「本当に感激で、ずっと映像を見返した。おめでとうございますと言いたい」と笑顔で語った。