元阪神で三菱重工Westに所属する北條史也内野手(31)が18日、本紙のインタビューに応じ社会人野球3年目への意気込みなどを明かした。今季の目標には「社会人ベストナイン」を掲げ、チーム最年長として数字と姿勢でけん引していくことを宣言。また、映画「栄光のバックホーム」の大ヒットを受け、あらためて23年に脳腫瘍で亡くなった横田慎太郎さん(享年28)への思いも語った。前、後編で配信する(取材・遠藤 礼)

阪神では若手と呼ばれる期間の長かった北條が今季、チーム最年長となる。本来なら「引っ張る」と言いたいところだが、言葉は慎重。チームを1つの方向に向かせるための北條なりの考えがあった。「最年長にプロ上がりっていうところで難しい部分もある。僕がこうちゃうか、と言ったら正解みたいになってしまう。色出し過ぎたり、言い過ぎたりしたらあかんのかなと。いろいろ考える部分はありますね」

今風に表現すれば“マウント”を取らないように発言や指摘には気を配るつもり。ただ、数字や姿勢で後輩たちに示すスタイルは昨年までと変わらない。今季はプレーヤーとしての大きな目標も掲げてシーズンに入る。「社会人ベストナインは取ってみたい。チームも勝って、打席数の規定もあるし難しい。都市対抗、地方大会、公式戦の記録が加算される。春先から夏に立て続けに試合があるのでそこで結果を出していかないと」

阪神を戦力外となったのが23年で、今季で社会人3年目。「阪神の北條」として入部した当初は、人知れず重圧と戦っていた。「めちゃくちゃ見られてる感も半端なかった（笑い）。僕が高校生の時も見てる後輩が何人もいて“ドンピシャの世代でした”とか“打ち方まねしてました”とか言われたので。ちょっと重圧もあったので」

1年目の春先は大学生相手の練習試合でも結果が出なかった。「北條しょぼいな、と思われてるんかなとか。嫌やなって」。それでも、大舞台で元プロの底力は発揮された。24年の都市対抗で自慢の打力が爆発。前年覇者のトヨタ自動車戦では東京ドームで先制2ランを放った。「都市対抗で打てたのが大きかった。そこからは打てなくても気にならなくなった。東京ドームってだけでみんなは緊張でガチガチなんですけど、僕はプロでも経験してるんで関係なかった」

プロと違い、裏方やスタッフはおらず個別練習する際は選手にサポートを頼むことが多い。「選手を引っ張ってくるんですけど、他にやりたい練習があったりしたらダメなので気は使いますね」。プロと社会人のギャップも実感しながらプレーしてきた。インタビューの中で言葉に力を込めたのは社会人野球の魅力について問われた時だった。

「やっぱり一発勝負のスリル、あとは会社を背負ってるという責任感。僕は職場に行ってないから薄いかもしれないですけど、社員さんや同僚の人がいて。予選がやっぱりすごいんですよ。ガッツポーズしたり、叫んだり。それを見て僕も胸が熱くなる。応援もすごい。予選が一番ヒリヒリする」

年明けの1月4日には出身の大阪狭山ボーイズを訪問。初心を思い返して決意を新たにした。今年で32歳。プロ、アマのカテゴリーは関係なく野球で燃え尽きたいという思いが北條からは強くにじむ。「やっぱり横田を見てるので」。亡き同僚、横田慎太郎さんへの思いは有限の野球人生の終わりが近づくごとに強くなっている。（後編に続く）