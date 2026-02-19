バスケットボールとBリーグの熱烈なファンを公言している、坂井真紀（55）が19日、Xを更新。群馬クレインサンダーズのシューティングガード辻直人（36）が車を盗まれたと投稿した件をリポストし「辻選手が車を盗まれたそうです！ 拡散」と呼びかけた。

辻は、この日「えぐい、車盗まれた。」と投稿。辻は3ポイントシュートの成功本数×3333円とファンからの寄付金を、」児童養護施設などの子供達に寄付する社会貢献活動「スリーピーズ」を19年から行っているが「スリーピースの看板、ゴルフバッグ、スリーポイント1500本決めた時の試合で使われていたボールが車内に入ってました。ウッドが出発する時にわざわざ待ってもらってサインを貰って、まだ貰ってない選手もいたからそのままにしてた」と盗まれた車に大切なものが積み込まれていたと明かし「群馬 ろ 1439白のレクサスLX どっかで見かけたら拡散お願いします」と呼びかけている。

坂井は、24年1月13日(土)に開催された「B.LEAGUE ALL−STAR GAME WEEKEND 2024 IN OKINAWA＜DAY2＞」で前日記者会見のゲストMCを務め、その後におこなわれたB.LEAGUE ALL−STAR CONTESTSにもDUNK CONTESTの審査員として参加。Bリーグへの関わりもあり、バスケへの造詣が深い。