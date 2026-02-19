こういう『キチンと見え』求めてたーー！【40・50代】短すぎなくてイイ◎「大人のショートボブ」

短すぎるのは抵抗があるけれどすっきり見せたい！ という大人世代に支持されているショートボブ。ボブの女性らしさを残しつつ、レイヤーで軽さを出すことで、上品できちんとした印象を演出。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、忙しい毎日でも扱いやすく、周囲から褒められそうな大人のショートボブをご紹介します。

ふんわり丸みがあるレイヤーショートボブ

レイヤーを重ねることで、トップから後頭部にかけて自然なボリュームを持たせたスタイル。毛束を丁寧に重ねた丸みのあるシルエットが、横顔を美しく見せてくれそう。首元をグッと引き締めることでメリハリが生まれ、ほどよくくすんだブラウンカラーが落ち着いた印象をプラス。品格とやわらかさを両立したい人におすすめです。

白髪ぼかしを合わせた前下がりショートボブ

前下がりのラインに、白髪ぼかし効果も期待できるグレージュを合わせたデザイン。顔まわりは毛先を内側に入れることで小顔効果を狙いつつ、ガーリーな雰囲気もさりげなくプラス。ベースにプツッとしたライン感を残しているため、可愛らしくなりすぎずきちんとした清潔感も保てる絶妙なバランスが魅力です。

前上がりのレイヤーショートボブ

地毛風の落ち着いたブラウンに、前上がりカットを施したすっきり見えショートボブ。顔まわりから首元までのラインが美しく見えるようカットされており、後頭部のウエイトを低めに置くことで、クールすぎない大人可愛い雰囲気も演出。ナチュラルな美しさを大切にしたい人に向いています。

扱いやすさバッチリ◎ コンパクトなくびれショートボブ

レイヤーで段差をしっかりつけて、自然なくびれを作ったコンパクトなショートボブ。段を活かすことで、朝のスタイリングも簡単になりそうなのが嬉しいポイント。トップは毛束感を意識してふんわりと仕上げ、耳にかけることでさらにすっきりとした表情を楽しむこともできそうです。多忙な日々でもおしゃれを忘れたくない人にぴったりのデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里