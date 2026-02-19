「見た目が可愛い」「シンプルに美味しい」【スタバ】これ大当たり！！「新作ケーキ」

【スターバックス】へ寄るなら、ドリンクのお供に「新作ケーキ」も堪能してみて。見映えするケーキやタルトが、季節のおすすめとして登場中です。目でも楽しませてくれるから、いい気晴らしになるかも。今回はスイーツ好きの心がくすぐられそうなメニューを紹介します。

ハートが映える可愛いビジュアル！「ルビーチョコレートケーキ」

ピンクに染まったチョコレートケーキは、ハートがキュート。公式サイトによると「華やかな風味と爽やかな酸味が特長」というルビーチョコレートムースが入っており、柔らかな食感に癒されるかも。気軽に贈りたい手土産に選ぶのも良さそうです。@megumiko_maniaさんによると「甘すぎないし、酸味と甘さのバランスがちょうどいい」のだとか。

層の重なりが美しい「チョコレートタルト」

深みのある色の層が重なった美しいタルト。ココアタルトをベースにチョコレート生地、チョコレートムースが重ねられており、濃厚感のある大人な味わいが期待できます。@ayumin0220stbさんは「シンプルに美味しい！」とコメント。本格派感漂うタルトが、ちょっと優雅な気分に浸らせてくれそうです。チョコ好きな人はぜひお見逃しなく。

writer：S.Hoshino