なでしこジャパンMF長谷川唯がSNSで冨安のユニフォーム姿を投稿

イングランド1部マンチェスター・シティ所属のなでしこジャパンMF長谷川唯が自身のインスタグラムを更新し、昨年12月にオランダ1部アヤックスへ移籍した日本代表DF冨安健洋のユニフォーム姿で現地観戦した写真などを公開。

この投稿に「素敵」と反響を呼んでいる。

2022年からマンCでプレーする長谷川は、今季リーグ戦で16試合2得点2アシストと主力としてチームを牽引。3月1日から開催されるAFC女子アジアカップを控えるなでしこジャパンの軸として活躍が期待されている。

そうしたなか、長谷川はSNSで「最近の幸せの瞬間」とコメントするとともに、イングランドで交流があった冨安のユニフォームを着て、笑顔でピースサインをしながら現地試合を観戦する様子の写真を公開。さらに代表の同僚であるリバプールDF清水梨紗、エバートンFW籾木結花とのツーショットも投稿した。

長谷川の充実した姿にSNSのファンから「素敵」「嬉しい」「最高すぎる」と注目を集めた。さらにツーショットを撮った籾木が「このアップは失敗のやつじゃーん」と反応していた。（FOOTBALL ZONE編集部）