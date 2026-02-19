ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは2月17日（日本時間18日未明）、スピードスケート女子団体パシュートで日本が3位となり、銅メダルを獲得した。エースの高木美帆選手がチームを牽引し、この種目で3大会連続のメダル獲得となった。

【写真】自身のSNSですい臓がんであることを明かした菅谷大介アナ。直近の姿ほか

日本が祝福の声で溢れる中、VTRでは過去の映像が繰り返し流れた。一方、SNSなどでは金メダルを獲った「平昌オリンピック2018」で実況を担当した日本テレビの菅谷大介アナウンサー（享年53）を惜しむ声も広がっていた──。

《2分50秒ほど先に広がるのは果してどんな景色なのか》

《高木美帆は「この団体パシュートで輝く景色を見たい」そう話しました》

《さあホームストリートに帰ってきた、この瞬間は永遠だ──》

歓喜のシーンに花を添えた名実況から7年後の2025年11月8日、菅谷アナは消化管からの出血のため亡くなった。日本テレビによると、菅谷アナは前日の夜に勤務を終えて帰宅後、不調を訴えて都内の病院に緊急搬送。その後に容態が急変し、翌日の午後1時6分に息を引き取ったという。

後輩の水卜麻美アナ（38）は『ZIP！』（日本テレビ系）で、「温かい言葉を添えてくれる先輩でした」と、涙ながらに菅谷アナとの思い出を語った。

生前の菅谷アナについて、日本テレビ関係者が語る。

「病気のことは、当初アナウンス部長と数人にしか伝えていませんでしたが、2022年8月に膵臓がんを自身のSNSで公表しました。前年11月に受けた人間ドッグで異変を指摘され、奥さんに勧められて再検査をすると、膵臓がんと診断されたそうです。腹腔鏡手術を受け、術後は化学療法を受けながら仕事に復帰。病名の公表後は"#がんサバイバー""#すい臓がん"というハッシュタグを付けてSNSに病状を綴っていました」

1997年に日本テレビに入社した菅谷アナは、箱根駅伝やプロレスなどのスポーツ実況で活躍。報道番組ではキャスターを務めたが、入社して初担当の番組はバラエティーの『スーパーJOCKEY』だった。

「時代が時代ですから、名物コーナーの『熱湯コマーシャル』では女性タレントに下着の色などを尋ねる役回りでした。真面目な性格だったので、何事にも一生懸命で、誰もいない社屋の屋上で何度も叫んで練習していたそうです」（同前）

菅谷アナは千葉大学卒業時からアナウンサー志望だった。別の日本テレビ関係者が打ち明ける。

「菅谷さんは中学生のときに、元フジテレビの逸見政孝さん（享年48）に憧れて『この人のようにわかりやすく伝えられる人になりたい』と、思ったそうです。どんな番組にも対応できるオールマイティーな姿をみて、『言葉を使った仕事』を強く意識したようです。アナウンサーになることを目標に大学院に進学し、ついには夢を叶えました」

視聴者へ「伝えること」を何よりも大切にしてきた菅谷アナ。自ら病名を公表し、積極的にSNSで闘病記を更新し続けた。前出の関係者が語る。

「逸見さんは1993年9月に、当時の日本テレビ麹町本社内で会見を行い、がんを公表しました。病魔と闘う宣言をした逸見さんの姿に、入社した局は違えど同じ日テレでの会見だったことで、菅谷さんも自分を重ね合わせたのかもしれません。膵臓がんと診断されてから3年間闘病を続け、同じ病気と闘っている方たちを励まし続けました」

菅谷さんが旅立った後、局内では祭壇が作られ、多くの仲間たちが手を合わせていたという。現在も残っている菅谷さんのインスタグラムアカウントは、訪れる多くの人に、勇気を与え続けている。

菅谷さんの名実況は永遠に語り継がれるにちがいない。