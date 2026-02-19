「私は成功する」「愛される価値がある」などポジティブな言葉を自分に投げかける「ポジティブ・アファメーション」に効果はあるのか？

「私は成功する」「愛される価値がある」などポジティブな言葉を自分に投げかける「ポジティブ・アファメーション」に効果はあるのか？