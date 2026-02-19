「私は成功する」「愛される価値がある」などポジティブな言葉を自分に投げかける「ポジティブ・アファメーション」に効果はあるのか？
「自分は成功している」「私は愛される価値がある」「すべてうまくいく」といったポジティブな言葉を自分に投げかけることはpositive affirmations(ポジティブ・アファメーション)と呼ばれ、前向きな精神状態を生み出して幸せに近づくことができるとされています。オーストラリアン・カソリック大学で臨床心理学の上級講師を務めるマデリーン・フレイザー氏が、そんなポジティブ・アファメーションには効果があるのか、どんな問題点があるのかなどを解説しました。
https://theconversation.com/do-positive-affirmations-work-a-psychologist-unpacks-the-evidence-266464
◆ポジティブ・アファメーションとは？
ポジティブ・アファメーションの前提となっているのが、「人は脅威となる出来事や情報に直面した際、それとは異なる領域で自分の価値を肯定することで統合性を維持し、否定的な反応を弱めることができる」とする自己肯定化理論です。
人々は学校で悪い成績を取ったり、仕事でミスをしたり、恋人と別れたりすると恥や不安を感じ、時にはそれが自己批判やうつなどに発展してしまいます。これに対し、自己肯定化理論では自分自身についての肯定的な考えを繰り返すことで、これらの否定的なメンタルヘルスの問題から身を守り、気分や自尊心を高められるとされています。これを特定の場面だけでなく日常的に実践するのがポジティブ・アファメーションです。
◆ポジティブ・アファメーションが効果的だという証拠は？
ポジティブ・アファメーションに関連する67件の研究結果を分析した2025年のレビューでは、肯定的な言葉を書き留めたり声に出したりすることが、被験者の自己認識や他者とのつながりにポジティブな影響を及ぼすことが確認されました。しかし、この効果は小さなものだったとのこと。
また、ポジティブ・アファメーションがSNSユーザーの自己肯定感を維持するのに役立ったり、大学生のメンタルヘルスを向上させたりするのに有効との研究結果も報告されています。乳がんの化学療法を受けている人を対象にした研究では、ポジティブ・アファメーションがうつ状態や眠気を軽減することがわかったほか、うつ症状のある人がポジティブ・アファメーションを実践すると自尊心が向上したとの研究結果もあります。
2009年の研究では、ポジティブ・アファメーションの恩恵が受けられるのはもともと自尊心が高い人のみであり、自尊心の低い人では逆効果であるとの結果が示されました。しかし、2020年の再現実験ではこの結果が再現されなかったことから、具体的に誰がポジティブ・アファメーションの恩恵を得られるのかを知るにはさらなる研究が必要です。
◆ポジティブ・アファメーションの問題点とは？
確かにポジティブ・アファメーションがメリットをもたらすという研究結果はあるものの、フレイザー氏はいくつかのリスクもあると指摘。人々が念頭に置いておくべきポジティブ・アファメーションの問題点が以下の通り。
・有害なポジティブさ
自分を含めた現実の人間は不完全な存在であり、世界は時に不公平です。そのため、ポジティブ・アファメーションでこれらの点を見て見ぬふりをすると、つらい感情を抑圧したり否定したりする有害なポジティブさにつながる可能性があります。ストレスを感じた際、「ポジティブな考えを持って自分で対処しなければ」というプレッシャーを感じてしまい、周囲に助けを求められなくなってしまうリスクもあるとのこと。
・ドーパミン中毒
ポジティブ・アファメーションを繰り返すと、快楽や報酬と結びついたホルモンのドーパミンが分泌され、自分自身をコントロールしている感覚や有能感を得られるかもしれません。しかし、「常に快楽を感じていたい」と思うあまり、ポジティブ・アファメーションのドーパミンを追い求める悪循環に陥ってしまう可能性もあります。
・本当の問題を軽視する
ポジティブ・アファメーションは自分が安全な環境にいる時は役立つかもしれませんが、危険な場所や虐待的な関係の中にいる場合、潜在的な危険に気付きにくくなってしまうリスクがあります。たとえば、パワハラや過重労働が当たり前の職場環境や、恋人や家族から暴力をふるわれている状態でポジティブ・アファメーションに頼ると、実際に起きている危険から目を背け、「逃げ出すべきだ」という直感を無視してしまうかもしれません。
◆ストレスに対処するポジティブ・アファメーション以外の方法とは？
フレイザー氏は、「最近の研究ではポジティブなメッセージよりも、自分自身にどう話しかけるかが重要かもしれないことが示唆されています」と述べ、試してみる価値がある2つのアプローチを紹介しています。
・自分自身に思いやりを示す
研究によると、ストレスや失敗に直面した際は自分自身と思いやりのある関係を築くことでレジリエンス(回復力)が高まり、メンタルヘルスを改善する効果があることが示されています。たとえば、悲しい出来事を経験した際に「これはつらいものだ」「誰だって同じような気持ちになる」と自分自身に寄り添うことは、単に明るい言葉をかけるよりも効果的だとのこと。フレイザー氏は、「時には自分が苦しんでいることを認める勇気を持ち、よき友人のように語りかけることが必要なのです」と述べました。
・自分から距離を置く
自分自身に三人称で語りかけてみるのも効果的です。たとえば「私は激怒している」と思うよりも、「タカシ(自分)は激怒しているけれど、過去にはもっとひどい状況に対処してきた経験がある」といった風に第三者目線で言い聞かせてみると、自分と思考の間に距離が生まれます。このアプローチは感情をコントロールし、好奇心を持って自分の感情を観察するのに役立ちます。
フレイザー氏は、常に有益あるいは有害な思考スタイルは存在せず、重要なのは柔軟な思考を持つことだと主張。「定期的に『その考えは役に立っているのか？』と自問して、状況に最も適したアプローチを選ぶことが大事です。それがポジティブな自分との対話であるなら、単に明るいスローガンを訴えるだけではなく、自分への思いやりと理解を持って取り組むようにしましょう」と述べました。