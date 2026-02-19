畑芽育が喜びの声！ 『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で声優初挑戦
劇場版『名探偵コナン』シリーズ最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』のゲスト声優として、俳優の畑芽育が決定。声優初挑戦となる畑から、喜びのコメントが到着した。
劇場版29作目となる今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の“黒いバイク”が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした“風の女神”萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、“黒いバイク”（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル）VS 黒き堕天使（ルシファー）の旋風巻き起こす史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが幕を開ける。
このたび、ゲスト声優第2弾が発表され、神奈川県警の女性巡査・舘沖（たておき）みなと役として、畑芽育が声優に初挑戦することが明らかとなった。
1歳でモデルとして芸能活動を開始し、子役からキャリアを積み上げてきた畑。目覚ましい活躍を見せる彼女は、幼い頃、毎週欠かさず家族と一緒にテレビアニメ『名探偵コナン』を観ながら謎解きに挑戦していたという。
今回のゲスト声優のオファーについて「すごく驚きました！ 初めての声のお仕事に緊張もありましたが、何よりもあの『名探偵コナン』の声優に抜てきしていただくなんて！という、驚きと喜びとが入り混じった感情でした」と胸の内を明かした。さらに畑の誕生日である4月10日は、本作の公開日でもあり、不思議な縁も感じさせる。
今回、畑が演じる舘沖みなとは、丹沢湖で起きたバイク事故を担当する神奈川県警の女性警察官。捜査を進める中で、事件解決への重要な情報をつかみ、コナンを事件解決へ導くキャラクター。
もう一人のゲスト声優である横浜流星とともに、事前にレギュラー声優陣のアフレコを見学した畑は、「もう本当に感動しました！ ブースに入る前から、皆さんの素の声がキャラクターそのもので、夢みたいな現場で…。収録では声の出し方や迫力は想像以上で、プロフェッショナルを間近に感じ、すごく刺激になりました」と初めて見るアフレコに興味津々で、興奮した様子をみせた。
そして芸歴23年目ながら、今回が声優初挑戦となった自身のアフレコ収録では、音響監督の指示を瞬時に吸収し、テイクを重ねるごとに磨かれていく演技をみせ、プロデューサー陣からは「ピュアな佇まいとは裏腹に芝居は驚くほど的確で、どこか“見た目は子供、頭脳は大人”を思わせる瞬間も。初めてのマイク前でも物怖じしない姿に、積み重ねた芸歴の厚みと表現者としての芯を強く感じました」とコメントが寄せられるほど、確かな表現力で現場を魅了した。
今回の舞台となる横浜についても、「横浜好きですよ、私！ 友達と赤レンガのイベントに行ったり、みなとみらいも景色が綺麗ですごく好きです」と笑顔で語る。そんな横浜を舞台に描かれる本作について、「今までの作品以上にアクションシーンや迫力のある場面が出てきます。音や視覚、楽しめる要素がたくさんありますので、ぜひ劇場の大きなスクリーンでご覧ください！」と劇場版ならではの臨場感をアピールした。
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、4月10日公開。
畑芽育、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■畑芽育
初めての声のお仕事に緊張もありましたが、オファーをいただいたときは驚きと喜びとが入り混じった感情でした。幼い頃、毎週末、家族と一緒にTVアニメを見て謎解きに挑戦していた「名探偵コナン」に、ゲスト声優として抜てきしていただいたことがとても嬉しいです。
今回、私が演じる「舘沖みなと」は、神奈川県警の女性警察官で、捜査を進める中で、事件解決への重要な情報を見つけ、コナン君や、千速さんを事件解決へ導くキャラクターです。今まで以上にアクションシーンや迫力ある場面がたくさん出てきますので、ぜひ劇場の大きなスクリーンでご覧ください！
■プロデューサー：近藤秀峰・吉田剛志・岡田悠平による起用理由
千速や重悟と同じ神奈川県警の若手警察官・舘沖みなと。大人びたメンバーが多い神奈川県警の中で、彼女には“等身大の説得力”を宿してほしい――その思いで畑芽育さんにお願いしました。
声優初挑戦ながら、アフレコでは音響監督の指示をスポンジのように吸収し、テイクを重ねるごとに磨かれていく演技。ピュアな佇まいとは裏腹に芝居は驚くほど的確で、どこか「見た目は子供、頭脳は大人」を思わせる瞬間も。初めてのマイク前でも物怖じしない姿に、積み重ねた芸歴の厚みと表現者としての芯を強く感じました。畑さん演じる舘沖と千速のやり取りは必見です！
