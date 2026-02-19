サッカー日本代表ＤＦ長友佑都の妻で、４児の母のタレント・平愛梨が、２歳四男のかわいすぎる姿を公開した。

平は１９日までに自身のインスタグラムを更新。「２歳イヤイヤ期 朝からカオス達のお弁当作ってる途中、泣いて起きてきた２歳児 中断しては時間がない とりあえず抱っこしながら調理継続。と言っても１０分も経たないうちに腕は限界で気持ちは焦る とにかく機嫌さえよくなってくれたら…と思いながら…『お兄ちゃん達のお弁当作ってくれる！？任せていい？』と聞いたら『いいよーやるー』とアッサリ切り替えてくれた 早ッ）」と記し、椅子に乗ってフライパンでおかずを炒める四男のショットをアップ。

「火に気をつけながらお肉だけ炒めてもらい味付けをして完成 フライパンの持ち方、菜箸の持ち方、フライパンの振り方うまッ バタバタな朝でも成長感じられた日 いつイヤイヤなくなるかな！？ 思い通りにならないと手におえない」「＃朝からクッキング＃朝の準備をひとりで４男児こなすのは相変わらずドタバタ劇＃いつ手がかからなくなるのでしょうか＃未知」とつづった。

この投稿には「凄い 上手」「ママ想いだね」「可愛い」「偉い！男の子も料理出来るって本当に素敵」「はぁ〜可愛いです 料理男子になっちゃうかな」「お兄ちゃんやママを見てるんですね」「ママ想いで優しい息子ちゃんですね」「かわいすぎだね」などのコメントが寄せられた。

平は２０１７年１月に長友と結婚。１８年２月に長男、１９年８月に次男、２１年４月に三男、２３年５月５日に四男が誕生した。