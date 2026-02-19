「東京ばな奈ワールド」のスイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」から「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ＆イーブイ)」が登場！

立体的にピカチュウとイーブイがデザインされたスペシャル缶には、「はみ出しチョコのクッキーサンド」のほか、シリーズ初となるキュートなマスキングテープも入っています☆

ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ＆イーブイ)

価格：8枚入 1,800円（税込）

発売日：2026年2月27日(金)

内容：ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド(バナナヨーグルト味 4枚、キャラメルマキアート味 4枚)

※1缶にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります

販売店：

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

JR東京駅・JR東京駅 HANAGATAYA東京南店「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」（改札内）・東京ばな奈s（JR東京駅 ⼋重洲地下中央口改札外）・東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店・東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)・ポケモンストア 東京駅店・HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事 ※2026年3月1日(日)〜3月15日(日)の期間限定催事空港・羽田空港第1ターミナル PIER7（ゲート内）・羽田空港第1ターミナル HANEDA-YA 7番ゲート店（ゲート内）商業施設・東京ソラマチ（Ｒ）1F イーストヤード 10番地「空の⼩町」通販情報：2026年3月2日(月)10:00〜受付開始・公式オンラインショップ「パクとモグ」・パクとモグスイーツショップ 楽天市場店・パクとモグスイーツショップ Yahoo!店※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付終了

グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」のスイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」

「ポケモン東京ばな奈」から、2026年2月27日に30周年を迎える「ポケットモンスター」をお祝いして、ピカチュウ&イーブイのスペシャル缶がお目見えします☆

缶の中にはクッキーサンドだけではなく、マスキングテープも入った特別な缶です！

ピカチュウ＆イーブイのデザインが可愛い！はみ出しチョコのクッキーサンド

「はみ出しチョコのクッキーサンド」は、バナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2つのおいしさをアソート。

バナナヨーグルトチョコレートをサンドしたクッキーにはピカチュウの絵柄を、キャラメルマキアートチョコレートをサンドしたクッキーにはイーブイの絵柄がそれぞれ描かれています。

シャリシャリッと軽やかに香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーにショコラを思いっきりはみ出すことで、ショコラの存在感もサクサクのクッキーも一緒に楽しめるスイーツです。

つやつや立体的な、ピカチュウ＆イーブイデザインのスペシャル缶

お菓子だけではなく缶のいたるところまで、かわいすぎるスペシャル缶。

蓋や側面には表情やポーズの異なるピカチュウとイーブイが立体的なエンボス加工でデザインされています。

元気に手をあげるピカチュウのデザインも、振り返りすがたのイーブイのデザインもとってもキュート！

また、側面にはウインクしたピカチュウやこちらを見つめるイーブイなど4種類のアートをデザイン。

正方形の缶なのでお気に入りのデザインを正面にして、楽しめます。

美味しいクッキーサンドを食べ終わったあともピカチュウ・イーブイ缶と一緒に癒しのひと時を過ごせます。

きらきらな瞳に、メロメロになってしまいそう☆

スペシャルデザインのマスキングテープ付き

「ポケモン東京ばな奈」シリーズ初となるピカチュウ・イーブイデザインのマスキングテープが缶についてきます！

マスキングテープにも表情やポーズが異なるピカチュウ・イーブイが、キュートにデザインされたかわいい雑貨です。

ピカチュウ＆イーブイの可愛らしさにメロメロになる、クッキーサンドのスペシャル缶！

「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ＆イーブイ)」は、東京駅、空港、商業施設の各販売店にて2026年2月27日(金)より販売開始、通販は2026年3月2日(月)より公式オンラインショップ「パグとモグ」などにて受付開始です。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

