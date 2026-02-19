「知」か「武」か？賞金100万円をかけて究極のクイズバトル “文武両道アイドル”B&ZAI本高克樹が参戦
TBSとグローバル制作配給会社Eureka社が共同開発するバラエティー番組火バラナイト『文武〜BUNBU〜』（毎週火曜 後11：56）が、24日から5週間連続で放送される。「知力」と「体力」が必要な究極のクイズバトル。全4ステージをクリアし最後まで生き残った「文武両道」の者には賞金100万円が与えられる。
【写真】“文・武”を代表する出場者がずらり
知力に自信のある“文”、体力に自信のある“武”、知力・体力共に自信のある“文武”というそれぞれの観点から選ばれた芸人・タレント・アイドル・アスリートなど総勢24人が集結し、究極のサバイバルクイズバトルに挑む。
“文”代表は東大卒・IQ165のクイズプレーヤー・鶴崎修功、QuizKnock最強の双子・東問＆東言らが参戦。“文武”代表として、駒澤大学法学部卒で世界遺産検定マイスターにも合格しているサバイバル芸人・あばれる君、早稲田大学大学院卒の文武両道アイドル・本高克樹（B&ZAI※高＝はしごだか）、明治学院大学卒の元日向坂46・佐々木久美、東京学芸大学卒のパリオリンピック柔道金メダリスト・角田夏実らが出場する。
“武”代表は、2013年WBC日本代表の超人・糸井嘉男、ミスターSASUKE・山田勝己、パリオリンピックレスリング金メダリスト・鏡優翔、『KUNOICHI2025』完全制覇者・大嶋あやのらがしのぎを削る。
24日の放送では、1stステージの「耐久アップダウンスライダー」を放送する。スライダーの上で早押しクイズに対戦し、クイズに正解すれば指名した相手のスライダーの傾斜をアップ、もしくは自分の傾斜をダウンのどちらかを選択することができる。クイズに不正解の場合は自分の傾斜がアップしてしまい、傾斜に耐えられなくなったら“冷水地獄”へドボン、その時点で脱落となる。
最大傾斜はなんと65度。1stステージでは24人から12人が勝ち残り、半分は脱落となる。生き残るのは一体誰なのか。
【写真】“文・武”を代表する出場者がずらり
知力に自信のある“文”、体力に自信のある“武”、知力・体力共に自信のある“文武”というそれぞれの観点から選ばれた芸人・タレント・アイドル・アスリートなど総勢24人が集結し、究極のサバイバルクイズバトルに挑む。
“武”代表は、2013年WBC日本代表の超人・糸井嘉男、ミスターSASUKE・山田勝己、パリオリンピックレスリング金メダリスト・鏡優翔、『KUNOICHI2025』完全制覇者・大嶋あやのらがしのぎを削る。
24日の放送では、1stステージの「耐久アップダウンスライダー」を放送する。スライダーの上で早押しクイズに対戦し、クイズに正解すれば指名した相手のスライダーの傾斜をアップ、もしくは自分の傾斜をダウンのどちらかを選択することができる。クイズに不正解の場合は自分の傾斜がアップしてしまい、傾斜に耐えられなくなったら“冷水地獄”へドボン、その時点で脱落となる。
最大傾斜はなんと65度。1stステージでは24人から12人が勝ち残り、半分は脱落となる。生き残るのは一体誰なのか。