『私がビーバーになる時』日本版声優に3時のヒロインのかなで、宮野真守、森公美子が決定
ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）の日本版声優が新たに発表された。“食べたい時は食べる”クマのエレン役にお笑いトリオ・3時のヒロインのかなで、トラブルに巻き込まれがちなトカゲのトム役に宮野真守、最恐捕食者サメのダイアン役に森公美子が起用されている。
『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『インサイド・ヘッド』『リメンバー・ミー』など、数々の“もしも”の世界を描いてきたディズニー＆ピクサー。本作では「もしも動物の世界に入れたら？」という新たな発想のもと、森の動物社会を舞台にした物語が展開される。
思い出の森が高速道路計画で消えてしまう―─大切な場所を守るため、動物好きの大学生メイベル（芳根京子）が選んだ最後の手段は、なんとビーバーになること!?極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだメイベル。動物の世界でたくさんの仲間たちと出会う。
まず、池のルール“食べたい時は食べる”を信条に、いつもお腹を空かせて獲物を探しているクマ・エレン。大柄で威圧感のある見た目でありながら、仲間思いで優しい一面があり、森の仲間たちとの友情に厚いキャラクターだ。
ディズニーが大好きでピクサー声優に憧れを抱いていたというかなでは「ディズニー、そしてピクサーの映画に関われるなんて…夢みたいです」と大感激。「クマのエレンは、見た目とのギャップがすごいです。優しいです。頼もしいです。私が演じさせていただくということは、そういうことです（笑）」とコメントしている。
仲間は森で暮らす小さなトカゲ・トムは、可能な限り争いやトラブルとは距離をとり、穏やかに暮らしたいと考えているが、なぜか持ち前の好奇心が災いしてトラブルに巻き込まれてしまう。海外ではトカゲのトムがスマートフォンのトカゲの絵文字を無表情でタップし、「Lizard（トカゲ）、Lizard、Lizard」という機械音声が流れ続けるシュールな映像がネット上で大きなバズを起こし、ミーム化。また、アメリカのスポーツ専門チャンネル「ESPN」の生放送にトカゲのトムの着ぐるみがサプライズ登場し、「My name is Tom Lizard（僕の名前はトカゲのトム）」という黄色いボードを手に、無言でカメラに映り込み手を振るなど、シュールでかわいらしい姿が映画公開前から大きな話題となっている。
宮野は「トムは、森を守るために立ち上がるビーバーの『メイベル』と行動を共にします。と言ってもメイベルは本当は人間で…。どうして『ビーバー』となってしまうのか、その過程が今までに見たことない方向性だったのでびっくりしました！ぜひ皆さまも映画館で度肝を抜かれてほしいですし、目まぐるしい展開の中、仕草がおもしろ可愛いトムにも、癒されてほしいです（笑）」と、本作の魅力を語っている。
そして、自然豊かな森が消えることはお構いなしというジェリー市長（渡部篤郎）の高速道路建設計画を阻止するため、動物大評議会によって召喚されるのが、サメのダイアン。ターゲットを暗殺することに対するプロ意識も高いが、実は優しく、周囲に対する気配りを忘れない。森は「この作品の中で、動物界・最も強い存在として君臨している『サメ』の役です！とうかがって、悪い役なのかな？と思っていましたが、実際はとても穏やかで口調も優しく、明るい性格のサメと伺ってホットしました。心優しく頼もしいダイアン役を演じれてとても楽しかったです」と明かしている。
■かなで（3時のヒロイン）（クマのエレン役）のコメント
夢みたいです。
ディズニー、そしてピクサーの映画に関われるなんて…夢みたいです。
クマのエレンは、見た目とのギャップがすごいです。
優しいです。頼もしいです。
私が演じさせていただくということは、そういうことです（笑）。
素晴らしい映画です。
可愛くて、面白くて、楽しくて。
でもそれだけではなくて、壮大なテーマとメッセージに、心動かされます。
涙が止まりませんでした。
たくさんの方々に観ていただきたいです。
■宮野真守（トカゲのトム役）のコメント
この度は、トカゲの「トム」役として出演できる事、とても嬉しく思います!トムは、森を守るために立ち上がるビーバーの「メイベル」と行動を共にします。と言ってもメイベルは本当は人間で…。どうして「ビーバー」となってしまうのか、その過程が今までに見たことない方向性だったのでびっくりしました!ぜひ皆さまも映画館で度肝抜かれてほしいですし、目まぐるしい展開の中、仕草がおもしろかわいいトムにも、癒されてほしいです（笑）
■森公美子（サメのダイアン役）のコメント
この作品の中で、動物界・最も強い存在として君臨している「サメ」の役です！と伺って、悪い役なのかな？と思っていましたが、実際はとても穏やかで口調も優しく、明るい性格のサメと伺ってホットしました。心優しく頼もしいダイアン役を演じれてとても楽しかったです。素敵な作品になっております。たくさんのお客様に劇場でご覧いただきたいです！
