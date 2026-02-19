杉浦太陽、第5子次女・夢空ちゃんの子育てに奮闘 1時間半おきに哺乳びん「寝不足です（笑）」
タレントの杉浦太陽（44）が19日、都内で行われた『キッズデザイン賞20周年・リニューアル発表会』に出席した。昨年8月、次女・夢空ちゃんが誕生したが、奮闘ぶりを明かした。
【写真】さわやかな笑顔！5児のパパの杉浦太陽
杉浦と辻希美（38）は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空（こあ）さん、25年8月に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。
この日のイベントにもさわやかな笑顔で登場した杉浦だが、共演者から第5子の育児について「本当に寝られなかったりとか…」と向けられると「きょうも、あんまり寝ていないですね。きのうもミルク、夜中6本くらい哺乳びんを替えたので、1時間半おきです。朝4時半くらいに妻とフラフラになりながら…」と本音をチラリ。それでも「過ぎ去ったら、あれもいい経験なんだなって言えるんですけど、当事者は一番大変だったりするので。その経験も親として成長させてもらっている時間」と前向きに語っていた。
同賞では、今回のリニューアルにあたって、既存の「感性・創造性育成部門」「安全・安心向上部門」「出産・子育て支援部門」に加えて「子どもの参加・参画部門」を新設。審査委員会が新体制になるなどといった変化も見られる。
募集は、3月2日から5月12日午後1時まで。9月中旬に最優秀賞ほか上位賞が発表され、10月2日に表彰が行われる。
