自宅に“乾燥大麻25g分”の大麻草…火事で駆けつけた消防隊員が発見し通報　タクシー運転手の男逮捕「栽培していたことは間違いない」　

東京・東村山市の住宅で大麻草を栽培していた疑いで、タクシー運転手の男が逮捕された。自宅で火災が起きた際、消火活動にあたった消防隊員が室内で大麻に似た植物を発見…通報して発覚した。

室内からは乾燥大麻約25g分に相当する大麻草5鉢が確認され、男は栽培の事実を認めている。

タクシー運転手が自宅で大麻栽培

東京・小平署で18日朝に撮影されたのは、警察官に連れられ、まっすぐ歩く男の姿だ。

男はタクシー運転手の久保田直樹容疑者（54）。

東京・東村山市にあった、当時の自宅アパートで乾燥大麻25g分の大麻草5鉢を栽培した疑いが持たれている。

火災がきっかけで発見…消防隊員が通報

事の発端は、2025年9月だった。久保田容疑者の住んでいたアパートで火事が発生した。

その際、消火にあたった消防隊員が大麻を発見し、「部屋の中に大麻に似たものがある」と警視庁に通報したことで事件が発覚した。

久保田容疑者は調べに対し、「自宅で大麻草を栽培していたことは間違いありません」と容疑を認めている。

警視庁は大麻の栽培の目的や入手経路などを捜査している。

（「イット！」 2月18日放送より）