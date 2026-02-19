TWICEダヒョン、神秘的でアヴァンギャルドなビジュアル公開 透明感あふれる南沙良も
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのDahyun（ダヒョン）が、3月16日発売のグローバルファッションマガジン『MAPS JAPAN No.8 -SPRING Issue-』の表紙を飾る。
【全身ショット】美しすぎる…！美脚際立つスタイルを披露したMINA
同誌創刊20周年を記念して企画された本プロジェクトは、Tao Kuriharaが手がけるComme des Garcons TAOラインとともに制作され、実験性と純粋さが共存するビジュアルで、これまでにないDahyunの新たな一面を映し出している。全10ページにわたり掲載されるファッションポートレートは、神秘的でアヴァンギャルドな少女像を軸に展開。構築的なシルエットと繊細なディテールが際立つTAOのピースに、Dahyun特有の澄んだ存在感が重なり、童話的でありながら実験的なスプリングムードを完成させた。今回の撮影を通してDahyunは、従来のイメージとは異なる、抑制されたカリスマと感覚的なオーラを披露している。
Dahyunは「MAPSの20周年を一緒にお祝いできてとてもうれしいです。Comme des Garconsのアヴァンギャルドな衣装を実際に着用できたことは、とても楽しく印象深い経験でした」とメッセージを寄せている。
今号では、その言動が度々ニュースになる注目の男・粗品の10Pに渡る特別フォトストーリーと3000字以上の独占インタビューを敢行。12月のデジタルカバーを飾った俳優・南沙良の透明感あふれるファッションポートレートも掲載する。
【全身ショット】美しすぎる…！美脚際立つスタイルを披露したMINA
同誌創刊20周年を記念して企画された本プロジェクトは、Tao Kuriharaが手がけるComme des Garcons TAOラインとともに制作され、実験性と純粋さが共存するビジュアルで、これまでにないDahyunの新たな一面を映し出している。全10ページにわたり掲載されるファッションポートレートは、神秘的でアヴァンギャルドな少女像を軸に展開。構築的なシルエットと繊細なディテールが際立つTAOのピースに、Dahyun特有の澄んだ存在感が重なり、童話的でありながら実験的なスプリングムードを完成させた。今回の撮影を通してDahyunは、従来のイメージとは異なる、抑制されたカリスマと感覚的なオーラを披露している。
今号では、その言動が度々ニュースになる注目の男・粗品の10Pに渡る特別フォトストーリーと3000字以上の独占インタビューを敢行。12月のデジタルカバーを飾った俳優・南沙良の透明感あふれるファッションポートレートも掲載する。