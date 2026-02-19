久米宏さん、50代で乗っていたスバル“名車” 衝撃価格に驚き「ウソだよ！それだめだろー！まいったなー」
お笑いコンビ・おぎやはぎがMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00※この日の放送は後9：24）が21日、放送される。今回は、先日亡くなった久米宏さんの追悼として過去に放送した2時間SP（2016年2月19日初回放送）を届ける。
【動画】これは確かにかっこいい…久米宏さんが50代の頃に乗っていたイエローの“愛車”の全貌
車好きの久米さんが“50代”のころに乗っていたというのが、スバルが誇る“名車”のツーリングワゴン。1993年にデビューした同車が登場すると、矢作は「これはかっこよかった」と称賛。自動車販売店から借りたという同車は、久米さんの愛車と同じカシミヤイエロー。だが、衝撃の価格（2016年の初回放送時）で販売されており、久米さんは「ウソだよ！それだめだろー！まいったなー」と驚く。
トヨタ車からの乗り換えという久米さんが、同車を選んだ理由を興奮気味に語る。そして久しぶりの試乗では、車のなかでのこだわりを語る。
【動画】これは確かにかっこいい…久米宏さんが50代の頃に乗っていたイエローの“愛車”の全貌
車好きの久米さんが“50代”のころに乗っていたというのが、スバルが誇る“名車”のツーリングワゴン。1993年にデビューした同車が登場すると、矢作は「これはかっこよかった」と称賛。自動車販売店から借りたという同車は、久米さんの愛車と同じカシミヤイエロー。だが、衝撃の価格（2016年の初回放送時）で販売されており、久米さんは「ウソだよ！それだめだろー！まいったなー」と驚く。
トヨタ車からの乗り換えという久米さんが、同車を選んだ理由を興奮気味に語る。そして久しぶりの試乗では、車のなかでのこだわりを語る。