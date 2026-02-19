西村元経産相を選対委員長に起用へ「不記載」議員の党四役起用は初めて　「明らかな旧安倍派復権」党内も賛否

第2次内閣の発足から一夜明けた高市首相は19日、副大臣などを全員再任する一方、自民党の選挙対策委員長に安倍派の幹部だった西村元経産相を起用する人事を決めました。

国会記者会館からフジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。

不記載問題があった西村氏を党四役に起用し、復権させる人事に自民党内でも賛否の声が上がっています。

高市首相は19日朝の臨時閣議で、就任から4カ月の副大臣・政務官も閣僚と同様、全員続投させる人事を決定しました。

また、自民党は総務会で旧安倍派の西村康稔元経産相を、党の四役である選挙対策委員長にあてる人事を決定しました。

不記載があった議員の党四役への起用は初めてです。

自民党議員の1人は「選挙で勝ったんだから何の問題もない」と話していますが、別の議員は「明らかな旧安倍派復権だ。もうみそぎは済んだと言いたいんだろう」と冷ややかです。

一方、高市首相が18日夜の会見で、憲法改正などを打ち出したことには「高市カラー全開で力強かった」と評価の声が聞かれますが、実行には自民党内や野党の協力が必要で、首相自身が語った「様々な声に耳を傾けながらの謙虚な政権運営」ができるかも鍵となります。