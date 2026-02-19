広島県東広島市の住宅で男性が殺害された事件で、男性のやけどの状況などから、火災発生時には男性が生きていた可能性が高いとみられていることがわかりました。

この事件は16日未明、東広島市黒瀬春日野の住宅で、この家に住み、リフォーム業を営む会社役員・川本健一さんが首を刺され、殺害されたものです。

近くに住む人

「（川本さんは）優しそうな方。（リフォームしてもらった際）丁寧に説明された。丁寧な方。近くでこんな事件が起きるなんて信じられない」

現場の住宅では当時、火災が起き、川本さんは体にやけどを負っていますが、捜査関係者によりますと、やけどの状況などから、火災発生時には川本さんが生きていた可能性が高いとみられていることがわかりました。

川本さんの首には、主にのどのあたりに傷があり、警察によりますと、死因は「首を刺されたことによる失血死」でした。

川本さんは50代の妻と2人暮らしで、妻も火事の煙を吸うなどして、けがをしています。妻は「包丁を持った若い男に火をつけられた」などと話していて、警察は殺人や放火などの疑いで捜査しています。