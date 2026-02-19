早川みゆき（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。“パープル・キャミ”姿を公開した。

「こういうのはどうかな？」とつづり、紫色のキャミ姿でさまざまなポーズを取っている写真をアップした。

ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「レースクイーン」「rq」「レースアンバサダー」「lingerie」などと添えた。

この投稿にフォロワーらからは「とてもうつくしい」「かわいい」「美し過ぎますよ」「相変わらず素晴らしいスタイル 綺麗過ぎま みゆきちゃん」「素敵です」「いいスタイル」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。