ÇµÌÚºä46¤Î41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖºÇ¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¡©¡×¡Ê4·î8ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃÓÅÄ±Í¼Ó¡Ê23¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£22Ç¯2·î²ÃÆþ¤Î5´üÀ¸¤Ç¡¢²ÃÆþ5Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÉ½Âê¶Ê½é¥»¥ó¥¿¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖµÏ¿¡×¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓÅÄ¤Ï²ÃÆþ¸å5´üÀ¸¤È¤·¤Æ5´üÀ¸³Ú¶Ê¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¡¢5´üÀ¸¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤Ë½é¤á¤ÆËÜ³Ê»²²Ã¤·¤¿23Ç¯3·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿Í¤ÏÌ´¤òÆóÅÙ¸«¤ë¡×¤Ç¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±´ü¤Ç¤Ï¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢°æ¾åÏÂ¡¢Àîùõºù¡¢¿û¸¶ºé·î¤Î5¿Í¤¬½éÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤Ï²ÃÆþÄ¾¸å¤Î22Ç¯3·î¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖActually¡Ä¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ìÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÓÅÄ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£23Ç¯8·î¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÁªÈ´¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇµÌÚºä46¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç1´üÀ¸7¿Í¡¢2´üÀ¸1¿Í¡¢3´üÀ¸4¿Í¡¢4´üÀ¸2¿Í¡¢5´üÀ¸2¿Í¡Ê°æ¾å¤ÈÃæÀ¾¡Ë¡¢6´üÀ¸¤Ï2¿Í¤È·×18¿Í¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÓÅÄ¤Ï5´üÀ¸¤Ç3¿ÍÌÜ¡¢ÎòÂå19¿ÍÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢16Ç¯3·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î14ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥ë¥¸¥ª¥ó¤¬ºé¤¯º¢¡×¤Ç½é¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¼ÀîËã°á°ÊÍè¤Ç¡¢10Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¿¼Àî¤Ï12Ç¯2·îÈ¯Çä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¡¢Â³¤¯2ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤¤¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤Ç¤â¥¢¥ó¥À¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Åö»þ¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¶Ê¡ÖÏµ¤Ë¸ýÅ«¤ò¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯8·îÈ¯Çä¤Î3ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÁö¤ì¡ªBicycle¡×¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢Â´¶È¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥ë¥¸¥ª¥ó¤¬ºé¤¯º¢¡×¤Þ¤Ç12ºîÏ¢Â³¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡Ö¤Æ¤ì¤Ñ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÓÅÄ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¥»¥ó¥¿¡¼·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ë4´üÀ¸¤Î²ì´îÍÚ¹á¤Ï¤¸¤á¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤ÆÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÂç³Ø¼õ¸³¤ËÎ×¤ß¡¢2Ï²¤ÎËö23Ç¯4·î¤ËÅìµþéºÂç¤ËÆþ³Ø¡£TOKYO MX¤Î¥¢¡¼¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¾®Æ½±ÑÆó¤Î¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤À¡ª¡×¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎCM¤Çºæ²í¿Í¤È¶¦±é¤·¤¿¤ê¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢éºÂçÀ¸¤ÈÇµÌÚºä46¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓÅÄ¤Ï5´üÀ¸¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Ç¡¢È¯ÇäÆü´ð½à¤Ç23ºÐ¤Ç¤Î½é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï·è¤·¤ÆÁá¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¤â¿¼Àî¡ÊÅö»þ24ºÐ¡Ë¤ä¶¶ËÜÆà¡¹Ì¤¤µ¤ó¡ÊÆ±23ºÐ¡Ë¤¯¤é¤¤¤·¤«Á°Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢´üÊÌ¤ÎÎòÂåºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¡£Æüº¢¤«¤é¥Ö¥í¥°¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¹¹¿·¡¢¡Ö¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ç¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤ä´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÇµÌÚºä46¤Ï2·î22Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£20Æü¤«¤é2Æü´Ö¤Ï¡ÖCoupling Collection¡×¡¢µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë22Æü¤«¤é2Æü´Ö¤Ï¡Ö5th ALBUM MEMORIAL LIVE¡¡¡ØMy respect¡Ù¡×¤È·×4Æü´Ö¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿1¿Í¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ú²£»³·Å¡Û