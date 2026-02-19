一週間ぶりに帰宅し玄関を開けると愛犬の熱烈歓迎が...！

飼い主さんとわんちゃんがお互い待ちわびていた再会の瞬間が反響を呼んでいます。話題となった光景の投稿には、「見ていて幸せになる」「喜びに溢れてる」と心が温まった方々のコメントが寄せられ、記事執筆時点で4.8万回以上も再生されることとなりました。

【動画：１週間ぶりに帰宅→ドアを開けて『ただいま』と言うと、犬がお出迎えしてくれて…想像以上の熱烈歓迎】

一週間ぶりに犬と再会

Instagramアカウント「picostagram0423」に投稿された、１週間ぶりに帰宅した飼い主さんをお出迎えするわんちゃんの反応が話題となりました。投稿されていたのは飼い主さんが帰宅した際の、玄関でのシーズーの『ピコ』ちゃんの様子。

飼い主さんもピコちゃんとの再会を待ち遠しそうに、足早に家へと向かっていたようです。そしてついに家のドアを開けると...

ぬいぐるみを咥えて嬉しそうにお出迎え

飼い主さんがドアを開ける音に気が付き、部屋の奥から走ってお出迎えに来てくれたというピコちゃん。

その反応の速さから、ピコちゃんも飼い主さんの帰宅を待ち望んでいたことがうかがえます。

玄関に来たピコちゃんの口には、ピコちゃんの顔が隠れてしまうほどの大きさのぬいぐるみが咥えられていたそうです。

きっと大好きな飼い主さんに、大好きなぬいぐるみを持って行ってあげることで、嬉しさを共有したかったのかもしれません。

喜びが全身に表れた姿がかわいすぎる

ピコちゃんはぬいぐるみで前がよく見えていなさそうな状態のまま全身で飼い主さんに再会できた喜びを表現してくれていたそう。

しっぽだけでなく全身をフリフリと振るわせながら軽やかなステップを踏んでいたというピコちゃん。

嬉しすぎていろんな感情が溢れ出してしまっているのか、興奮して玄関をウロウロしながらも飼い主さんに撫でてもらいご満悦の表情だったようです。

一通り撫でてもらうと今度はリビングのほうで「早くこっち！」と催促していたそう。投稿はされていませんでしたがおそらくこの後二人で思う存分遊んだのだろうなと想像が膨らみます。

ピコちゃんが全身を使って熱烈歓迎してくれるお出迎えの光景には、「一生懸命好きを表してますね」「ちゃんとお迎えグッズ持ってきてくれる」と、ピコちゃんの可愛すぎるリアクションにほっこりさせられた方々のコメントがたくさん寄せられていました。

仕草ひとつひとつが愛くるしいピコちゃんの日常の様子をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「picostagram0423」のほかの投稿もぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「picostagram0423」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。