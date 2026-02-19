Threadsで話題になっているのは、とんでもない勘違いをしてしまったわんこの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で50万回を超えて表示されており、「爆笑してしまいましたwww」「顔…濃いんですね(笑)」「完全一致で草」などのコメントの他、7000件のいいねが寄せられることとなりました。

トリミングに行ったわんこ

Threadsアカウント「kayoko.yoga0401」の投稿主さんが発信したのは、「うちの子を可愛くカットできる自信のある方いらっしゃいませんか？」という問いかけ。

ペキニーズとプードルのMIX犬である愛犬が、トリミングのたびにオーダーに失敗し、思っていたのと違う姿で戻ってくるのだそうです。この日も、一抹の不安を抱えながらカットをオーダーしましたが…。

トリミングを終えて帰ってきたわんちゃんのヘアスタイルに、投稿主さんは思わず驚いてしまったといいます。

まさかの角刈りに爆笑！！

わんちゃんは、目元をスッキリさせるため、前髪を短く切られていました。しかし、なぜかおでこのラインが四角いフォルムに整えられていたといいます。生まれ変わった愛犬と対面した投稿主さんが思い出したのは、お笑い芸人「ジェラードン」の「アタック西本」さんだったそうです。

凛々しい目元と角刈りの頭部は、まさにアタック西本さんのチャームポイント。写真を並べてみると、2人の顔は瓜二つだったといいます。

別の日には、また違った印象にもなり…

また、それ以前にも似たような状況があったといいます。

その時はキッチリとカットしたことで、愛犬の元々の彫り深さが際立ち、人間味がぐんと増したそう。わんちゃんの状況を誰かと共有したかった投稿主さんは、友人に画像を送ってみたといいます。

すると、友人から「ある人物」の画像が送られてきました。それは、芸能人の「石原良純」さん！！さらに、幼少期の石原さんにそっくりだったそうです。

幼いながらもしっかりと濃い顔をした幼少期の石原さんとわんちゃんは、完全に一致したのだとか。今回の投稿は、そんな愛犬が「王道の可愛さ」を得られるのか気になったからなのだといいます。

投稿主さんの切実な悩みに寄り添う人も多く、投稿には「ヨーキーやマルチーズのカットが得意な人なら上手くカットしてくれそう」「ふわっと感を残す感じで…と伝えてみては！」「耳上を繋げるカットでオーダーしたらどうかな」など、トリマーさんからのアドバイスもたくさん寄せられました。なんでも、投稿主さんの愛犬は、直毛とくせ毛が混在するとても難しい毛質なのだとか…！

さまざまなアドバイスを受けて、「これからは理想の写真とNG写真を印刷してサロンに持参するようにします」と投稿主さん。いつか、愛犬にふさわしいカットが実現できるといいですね♪

