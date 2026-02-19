メゾン キツネがKUROとのカプセルコレクションを発表。パリの感性と日本のクラフツマンシップが交差するデニム
メゾン キツネは、東京発のデニムブランドKUROとのコラボレーションによるカプセルコレクションを発表し、3月3日より発売します。本コレクションは、パリと東京という二つの都市に根差したブランドが共有する価値観を基盤に制作されたものであり、日本との文化的な関係性を新たなかたちで提示する試みとなっています。
Courtesy of Maison Kitsuné
Maison KitsunéとKUROは、「服を単なるプロダクトではなくカルチャーとして捉える」という共通の思想のもと、本コレクションを制作しました。KUROは、日本国内の熟練した職人によるものづくりを軸とし、素材の選定から染色、裁断、縫製に至るまで一貫して国内で行うことで、精度の高いデニム製品を生み出してきました。そのプロセスは、衣服を工業製品としてではなく、時間とともに変化し、個々の身体と関係を築く存在として提示するものです。
Courtesy of Maison Kitsuné
本コレクションでは、日本製のセルヴィッジデニムをはじめとする素材が使用され、織りや縫製の細部に至るまで職人の技術が反映されています。セルヴィッジ特有のエッジや質感は、素材そのものの構造を可視化し、デニムが持つ物質性とその背景にある生産のプロセスを明確に示しています。日本のものづくりに根差した精密な技術は、衣服の表層だけでなく、その内側にある時間と手仕事の痕跡を感じさせます。
Courtesy of Maison Kitsuné
ラインアップには、ワークジャケットやトラウザーといったデニムの基本的な構造を基盤としたアイテムを中心に、Tシャツ、キャップ、バッグなどが含まれています。これらのアイテムは、KUROが持つ素材と構造への深い理解を基にしながら、Maison Kitsunéの視点を通じて再構成されています。実用性を備えたワークウェアの形式は維持されながらも、パリのブランドならではの洗練されたバランスによって、新たな輪郭を持つプロダクトとして提示されています。
Courtesy of Maison Kitsuné
Maison Kitsunéはこれまで、音楽やカフェ、ライフスタイルを含めた多様な活動を通じて、文化を横断するブランドとして展開してきました。一方でKUROは、日本のデニム文化に根差しながら、職人技術を基盤とした製品を継続的に提示しています。本コレクションは、こうした両者の背景が交差する中で生まれたものであり、デニムを単なる素材としてではなく、文化的な文脈を内包した存在として提示しています。
Courtesy of Maison Kitsuné
パリと東京、それぞれ異なる文化的背景を持つ二つのブランドは、本コレクションを通じて一つの共通点を示しています。それは、衣服が単なる機能や装飾ではなく、時間や記憶、そして文化を内包する媒体であるということです。Maison KitsunéとKUROによるこの協働は、デニムを通じて、ものづくりと文化の関係をあらためて提示する機会となっています。
INFORMATION
Maison Kitsuné x KUROカプセルコレクション
発売日：2026年3月3日
展開：Maison Kitsuné直営店／公式オンラインストア、KURO直営店The Blue Store／公式オンラインストアにて発売予定。
ABOUT MAISON KITSUNÉ
2002年、Gildas Loaëc（ジルダ・ロアエック）とMasaya Kuroki（黒木理也）によって設立されたKitsuné（キツネ）は、“Art de Vivre（アール・ド・ヴィーヴル／暮らしの芸術）”を発信するライフスタイルブランド。ファッションのMaison Kitsunéをはじめ、Kitsuné Musique、Café Kitsuné、Desa Kitsuné Bali、Kitsuné Bien-Êtreまで多岐にわたる活動を展開し、パリと東京を拠点に国際的な影響力を高めてきた。
ABOUT KURO
KUROは、日本精神を象徴する色であり、瞳や髪の色でもある「黒」から着想を得て名付けられたブランド。2010年に東京で設立され、都市のダイナミックなエネルギーと、岡山に受け継がれる緻密なクラフツマンシップをつなぐ架け橋として、繊細でありながら洗練されたものづくりを続けている。
・KURO STORE INFORMATION
The Blue Store
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-34-11 森林ビル
TEL：03-6274-6257
お問い合わせ：
メゾン キツネ カスタマーセンター
0120-667-588
Courtesy of Maison Kitsuné
