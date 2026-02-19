ソフトバンクは、「ソフトバンク」「ワイモバイル」「LINEMO（ラインモ）」の3ブランドにおいて、電話番号だけでリッチなメッセージを送受信できるRCS（Rich Communication Services）を今春から順次開始すると発表した。

RCSは、従来のSMS（ショートメッセージサービス）やMMS（マルチメディアメッセージングサービス）の後継と位置付けられる規格。

ソフトバンクを含む携帯各社が提供する「＋メッセージ（プラスメッセージ）」もまたRCSをベースにしたサービス。しかし、ソフトバンクのRCSサービスでは「＋メッセージ」とは異なるものとなる。

Androidスマホの場合「Google メッセージ」、iPhoneでは「メッセージ」アプリで写真や動画、スタンプなどの送受信、グループチャット、既読確認といった機能が利用できるようになる。

アプリのテキスト入力欄に「RCS」と表示されれば、相手もRCSユーザーとしてメッセージを送れるという。ソフトバンクによれば、KDDI（au、UQ、povo）のRCSユーザーともやり取りできるとのこと。

追加料金なしで利用可能

追加料金はかからない。ただし、データ通信の定額制料金プランを利用していない場合は、別途、“ウェブ通信料”が発生する。また、通信環境などによりメッセージがSMSに自動で切り替わった際には、送信文字数に応じた料金が別途発生する。

提供開始日や対象となる具体的な端末などの詳細については、今後案内される。

「＋メッセージ」は今後も提供される。