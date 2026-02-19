NTTドコモは、5G SA（スタンドアローン）とHPUEに対応した11インチタブレット「dtab d-51F」を2月26日に発売する。ドコモオンラインショップでの価格は6万5230円。

「dtab d-51F」は、5G SAに対応することで高速な通信を可能にした。さらに、端末の送信電力を高めるHPUE（High Power User Equipment）にも対応している。これにより、従来の端末では電波が届きにくかった建物の奥や地下、山間部や海辺といった場所でも、基地局と安定した通信が行える。

ディスプレイには約11インチ（2500×1600）を搭載。従来モデルと比較して約1.8倍の高精細化が図られており、細部までくっきりとした表示で動画コンテンツを楽しめるほか、視認性の向上により作業効率も高まる。

また、レノボが提供する「Smart Connect」にも対応。パソコンやスマートフォンと接続することで、タブレット側にデバイスの画面を映して操作したり、デバイス間でのシームレスなデータ共有ができる。

カラーはサンダーグレーとメタグレープの2色。メモリーは6GB、ストレージは128GB。価格は6万5230円。全ドコモ取扱い店で販売される。

発売にあわせ、専用のケース2種と保護フィルムも発売される。「d-51F スマートフリップケース」は、スタンド機能と、カバーの開閉に連動した画面の自動ON/OFF機能を備える。「d-51F ハイブリッドフリップケース」は、側面のソフト素材と背面のハード素材を組み合わせた耐衝撃モデル。背面が透明なため、ステッカーなどを挟んで自分好みにカスタマイズできる。

d-51F スマートフリップケース

d-51F ハイブリッドフリップケース

主なスペック 項目 内容 大きさ 約166mm×約255mm×約7mm 重さ 約485g バッテリー容量 7040mAh ディスプレイ 約11インチ／TFT／WQXGA チップセット Mediatek Dimensity 6300 OS Android 15 メモリー／ストレージ 6GB／128GB＋microSDXC（2TB） SIM nanoSIM＋eSIM 防水／防塵 IPX3／IP5X アウトカメラ 約800万画素広角、f値2.0 インカメラ 約500万画素、f値2.2 Wi-Fi Wi-Fi 5 Bluetooth バージョン5.2