「村瀬のすべりは確かに別格に映った」女子スロープスタイルで一歩及ばずの優勝候補に何が？　大技トリプルコークも涙の銅に同情の声「採点競技の難しさかも」【冬季五輪】

ミラノ・コルティナ五輪スノーボード 女子スロープスタイル決勝が行われ、村瀬心椛は3回目で渾身のランを決めるも85.80点で銅メダルとなった。

村瀬はビッグエアですでに金メダルを獲得。冬季五輪史上、日本勢初となる個人種目二冠が期待されたが届かなかった。

【動画】こんな滑りある？山中の川をスノーボードで村瀬心椛が軽やかに滑る実際のシーン

村瀬は最後のランで中盤以降に「トリプルコーク1260」、最後のセクションでは「バックサイド1080」など大技を次々に成功。奇跡の逆転劇を予感させた。

しかし金メダルには届かず、競技後には悔しさから涙がこらえきれなかった。

インタビューでは「（ビッグエアに続き）2冠、金、金を目指していたので、完璧なルーティンができて優勝できたかなと思ったんですけど、思ったような点数は出ずに」と悔しさをにじませながら「今までで一番いいランを皆さんにお届けできたのでものすごくうれしいですけど、やっぱり銅は悔しいですし、皆さんの期待に応えられなかったのがすごく悔しいです」と率直な心情を明かした。

最後のトリプルコークにも「1番てっぺんを取ってやろうと思った」、「次は絶対に金を2つとって、この悔しい思いを次の大会、オリンピックでぶつけてやろうと思います」と前を向いた。