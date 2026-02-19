「選手たちに謝るべきだ」スノボ女子の採点が物議　米レジェンドは怒り爆発「完全に台無し」「最悪のジャッジ」【冬季五輪】

リチャーズ氏は村瀬らのパフォーマンスを評価していた(C)Getty Images

レジェンドの怒りが爆発している。

現地時間2月18日、ミラノ・コルティナ冬季五輪は、リヴィーニョ・スノーパークでスノーボード女子スロープスタイル決勝を実施。深田茉莉が87.83点で金メダル、ゾイ・ サドフスキシノット（ニュージーランド）が87.48点で銀メダル、村瀬心椛が85.80点で銅メダルと、まさにハイレベルな大接戦となった。

しかし、この競技後、強い言葉で不満を露わにしているのが、米放送局『NBC』で解説を務めたトッド・リチャーズ氏だ。公式インスタグラムを更新すると、「女子選手たちに謝るべきだ」と主張。掲載された動画内では、ジャッジへの強い不信感を露わにしている。

中でも「スイッチバックサイド1260」を決め、ミスなくまとめた深田に対しては、「（最後の2本で）720を揃えると金メダルなのか？」と疑問符。セクション1で減点されながらも「フロントサイドトリプルコーク1260」を成功させ、最後まで攻め抜いた村瀬らを高く評価しており、採点に対する口撃が止まらなかった。