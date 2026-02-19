「選手たちに謝るべきだ」スノボ女子の採点が物議 米レジェンドは怒り爆発「完全に台無し」「最悪のジャッジ」【冬季五輪】
リチャーズ氏は村瀬らのパフォーマンスを評価していた(C)Getty Images
レジェンドの怒りが爆発している。
現地時間2月18日、ミラノ・コルティナ冬季五輪は、リヴィーニョ・スノーパークでスノーボード女子スロープスタイル決勝を実施。深田茉莉が87.83点で金メダル、ゾイ・ サドフスキシノット（ニュージーランド）が87.48点で銀メダル、村瀬心椛が85.80点で銅メダルと、まさにハイレベルな大接戦となった。
【動画】「あら見つかっちゃった！」村瀬心椛の金メダルが“発見”された瞬間をチェック
しかし、この競技後、強い言葉で不満を露わにしているのが、米放送局『NBC』で解説を務めたトッド・リチャーズ氏だ。公式インスタグラムを更新すると、「女子選手たちに謝るべきだ」と主張。掲載された動画内では、ジャッジへの強い不信感を露わにしている。
中でも「スイッチバックサイド1260」を決め、ミスなくまとめた深田に対しては、「（最後の2本で）720を揃えると金メダルなのか？」と疑問符。セクション1で減点されながらも「フロントサイドトリプルコーク1260」を成功させ、最後まで攻め抜いた村瀬らを高く評価しており、採点に対する口撃が止まらなかった。
「申し訳ないが、彼らの大失態だ。今回の件に関しては、非難を浴びることだろう。完全に台無しだ。みんなはどう思う？もしスノーボードを後退させたいのであれば、素晴らしい仕事だったかもしれない。本当にひどすぎる。正真正銘の最悪のジャッジだ」
この種目で幕を閉じたスノーボード競技。一部選手から困惑の声が上がるなど、今大会も採点が物議を醸したが、しばらくその議論は続きそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
