「いいの獲ったど！」巨人ファンに高まる期待　ドラ4の大卒ルーキーに「当たり」の予感　開幕スタメンなるか

皆川への期待が日に日に高まっている(C)産経新聞社

日に日に評価は高まっています。

巨人のドラフト4位ルーキー・皆川岳飛です。前橋育英高では最速147キロを誇る剛腕投手としても活躍。その才能は中央大に進学後、開花し、1年春からレギュラーに。尻上がりに調子を上げ、4年秋には打率.447をマークし、首位打者に輝きました。大学ラストゲームで、東都大学野球リーグ史上25人目となる通算100安打を達成するなど、勝負強さも秘める走攻守三拍子そろった好プレーヤーです。

【動画】見よ、この爆肩！ドラ4の皆川がレーザービームを披露した実際のシーン

その皆川は今春キャンプで1軍スタートを切ると、2月17日に行われたロッテとの練習試合でも、左腕・吉川悠斗から逆方向のレフト前に“プロ初ヒット”をマーク。持ち味の強肩に加え、対外試合2試合で4打数1安打4四球の出塁率.625と選球眼も評価され、開幕スタメン候補の一角に名を連ねるまでになったのです。

アマチュア野球の取材歴が長いスポーツライターは言います。

「皆川はいわゆる“実戦派”。ドラフト上位指名された大学生打者のほとんどは、阪神1位の創価大・立石正広や西武1位の小島大河ら、本塁打を放てるなどの“映える”タイプですが、皆川はしっかりと守り、走れて、ヒットを積み重ねられる堅実なタイプです。プロ入り後も、守れて走れる選手は、比較的1軍でチャンスが多く回ってくる。バットでも結果を残せば、1軍でも十分通用するのではないでしょうか」

早くもG党の間では「いいの獲ったど！」と話題になっている皆川。目指すべき理想型は、同じ中央大のOBでもある亀井善行コーチといえそうです。