【ロサンゼルス＝後藤香代】未成年のＳＮＳ依存が世界的に問題となる中、米国で始まったＳＮＳ事業者を相手取る訴訟が注目を集めている。

第三者の投稿ではなく、ＳＮＳの設計上の責任が争点だ。「インスタグラム」を運営する米ＳＮＳ大手メタのマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（ＣＥＯ）が１８日、米ロサンゼルスの裁判所に初出廷し、利用時間を増やす仕組みを意図的に設計したとの原告側の主張を否定した。

原告はカリフォルニア州の女性（２０）ら。未成年時からのインスタグラムなどの利用でＳＮＳ依存に陥ったとして損害賠償やＳＮＳの設計変更を求めている。原告側は、通知機能や次々表示される投稿が脳内の快感物質を放出させるなど、たばこ産業の手法を用い、中毒性を高める仕組みが意図的に組み込まれていると指摘した。

米国ではＳＮＳ運営企業に広範な免責を与える「通信品位法２３０条」がある。利用者の投稿では運営会社の法的責任は原則問われない。被告側は精神的な問題の原因は、女性の家庭環境にあると反論している。

ＳＮＳ事業者を相手取る類似訴訟は数千件あり、先行的に審理される今回の訴訟は今後の司法判断の指標と位置づけられる。原告側が勝訴すれば、ＳＮＳ事業者はビジネスモデルの転換を迫られる可能性がある。

１８日、カリフォルニア州ロサンゼルス郡上級裁判所で証言したザッカーバーグ氏は「利用者を依存させるのではなく、役に立つものを提供するのがメタの目標だ」と訴えた。「インスタグラムは１３歳未満の利用を認めていないが、年齢を偽る利用者がいる」と語り、年齢を偽る利用者の検知は困難だとの認識も示した。

原告側弁護士はザッカーバーグ氏への尋問で、２０１５年に全米で１３歳未満の子供４００万人がインスタグラムを利用していたと推定するメタ社内の調査結果を指摘。当時、ザッカーバーグ氏が１６年の数値目標として利用時間の１２％増を示した社内メールも提示した。ザッカーバーグ氏は「以前は目標を示したが、今はしていない」と釈明した。

一連の訴訟では「ユーチューブ」の親会社である米ＩＴ大手グーグルも被告になり、争う姿勢を示している。動画や写真の共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」や「スナップチャット」も被告に名を連ねていたが、いずれも既に原告側と和解している。