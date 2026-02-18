76歳で20歳下の女性と再婚したヨネスケさん。当初は「事実婚でも十分」と考えていましたが、弁護士とも相談するなかで、考えを改めるに至りました。背景にあるのは、いざというときに日本の制度が突きつける「事実婚の限界」です。「一生添い遂げるなら籍を入れるべき」──。熟年離婚とうつ病を乗り越えた男が選んだ「再婚」の真意に迫ります。

70代での再婚ラブ・ストーリーは突然に

── 66歳で熟年離婚し、76歳となった2024年7月に再婚したヨネスケさん。20歳年下の奥さまとの出会いは、どんな始まりだったのでしょうか。

ヨネスケさん：もともと僕の飲み仲間の友だちだったんです。友人が彼女を連れてきたのが最初の出会いでした。彼女は介護職をしていて、明るく気さくな人柄。「いい子だな」と最初から惹かれました。

僕はこう見えて意外と照れ屋というか、少し人見知りのところがあって、知らない店に行くときも、「あ！」と気づかれるのが恥ずかしくて躊躇しちゃう。でも、彼女はすごく社交的で誰に対しても友好的。すぐに隣の知らない人とでも打ち解けて仲よくなるんですよ。彼女がいるとその場が明るくなる。裏表のないその性格がよかった。

2026年1月、神奈川県愛川町の文化会館で落語を披露

── 意外とシャイで人見知りのヨネスケさんだからこそ、その明るさがより強く響いたのかもしれませんね。

ヨネスケさん：じつは出会ったころは、コロナで誰とも会えず、本当の孤独を味わって精神的に病んでいた時期。ついついネガティブな発言ばかりをしていたんです。そんな僕に「何、言ってんの！しっかりしなさい」と、親身になって喝を入れてくれたのも彼女でした。20歳も年下だけれど、しっかり者で頼りがいがあるところにも惹かれ、すっかり心を掴まれました。

── 20歳の年齢差は気になりませんでしたか。

ヨネスケさん：それが本当に感じないんですよね。これが20歳と40歳とかならギャップがあるかもしれないけれど、彼女も50代を超えているし、お互い、これまでの人生で酸いも甘いもかみわけた年齢です。話が合うし、落ち着きもある。だから、そこまで年下という感じがしませんでした。

ただ、僕には昔から決めていることがありまして。66歳で熟年離婚して以来、よく新宿2丁目で飲んでいたんですが、気になる女性ができると、なじみの店に必ず連れて行くんです。

「私を誘っている？」彼女の母親から疑われ

── 新宿2丁目にですか。なぜでしょう。

ヨネスケさん：2丁目のママたちは、男女の気持ちが両方わかるし、観察眼があって人を見る目がシビアなんですよ。「あの子はちょっと注意したほうがいい、金目的よ！」とか、「こういうところがあるわね」とズバっと指摘してくれる。その言葉には妙に説得力があるんです。

これまで気に入った女性を連れていくたび、「やめときなさい」と言われてばかりでした。でも、今のカミさんを連れていったら、「あの子はとってもいい子よ。絶対、一緒になんなさい」って、背中を押されたんです。

── なるほど。厳しい審美眼に叶った相手なら間違いない、と。交際はどのように進んでいったのでしょう。

ヨネスケさん：出会ってすぐのころ、アプローチするために、彼女と85歳になる彼女のお母さんと「3人で食事に行こうよ」と誘ったんです。

奥さんの地元・横浜（戸塚区）に引っ越して3年。地元の餅つきに参加

── 3人ですか。なぜいきなり彼女の母親を…？

ヨネスケさん：相手に気に入ってもらうには、相手の母親の心を掴むことがいちばんの近道なんです。母親に気に入られれば話がスムーズに進むし、心強い味方になってもらえる。これまでの経験からそう実感していました。それに、落語の世界でも、「師匠に気に入られたかったら、まずは女将さんに気に入られろ」が鉄則です。ただ、彼女のお母さんは最初「私が誘われているの？」と、思ったみたいです（笑）。

── たしかに、娘さんよりお母さんご自身のほうが、ヨネスケさんと年齢も近いですからね（笑）。その懐柔作戦、うまくいきましたか？

ヨネスケさん：長年、一般家庭にお邪魔して晩ご飯風景をレポートする『突撃！隣の晩ごはん』のロケ番組をやってきた経験が生きました。人の懐に飛び込んでお母さんたちの心を掴むことはけっこう得意なんです。お年寄りとの会話にも慣れているし、食事のネタやクイズをして場を盛り上げて、お母さんにも気に入ってもらうことができました。

そのかいあって、交際をためらっていた彼女の心も動き出したんです。その後、結婚することになったときも、まったく反対されませんでした。「陽子のこと、よろしくね」と、言葉をかけられたときは、涙が出そうになりました。

「この人と一生いる」から事実婚でなく入籍

── つき合い始めてからは、どんなふうに距離を縮めていったのでしょう。

ヨネスケさん：それまで住んでいた新宿を離れ、彼女がお母さんと住んでいる横浜に引っ越しました。彼女の家とは徒歩で1分ぐらいの距離で、これがまた素晴らしい場所なんですよ。（高層の建物がなく）空は広いし、近くには竹林があり、小川が流れていて、蛍が飛ぶほど自然が豊か。夏には「神様トンボ」と呼ばれるハグロトンボやカモにも会える。

彼女に惚れたのが先ですが、この土地にも惚れこみましたね。「都心のそばでこんな風情のある場所があったんだ」と、感激しました。引っ越してからは、彼女の実家にもよく遊びに行って、「夕飯食べた？ おいしそうだね、ちょっといただいてもいい？」「お、これおいしいねえ」なんて言いながら、お母さんとおしゃべりするうちに、すっかり仲よくなりました。

── まさにプライベート版『突撃！隣の晩ごはん』ですね（笑）。そうして2年の交際を経て、2024年7月に結婚されました。事実婚やパートナーのままという選択肢もあるなか、あえて「入籍」という形を選んだのはなぜだったのでしょう。

ヨネスケさん：最初は婚姻という形にこだわらず、パートナーの関係で十分かなと思っていたんです。でも、知り合いの弁護士さんから、「病気になったり、いざというときに、法的な配偶者じゃないとできない手続きがある」と聞いて。

たとえば、意識がない状態で手術が必要になったとき、家族と認められなければ判断に関われない可能性があると。それに、相続などの手続きでも不都合が生じることがあるとも教えられました。もしも一生この人と一緒にいると決めているなら、「パートナーじゃなくて結婚したほうがいいんじゃない？」と、助言を受けたんです。それがきっかけで、籍を入れることにしました。

僕の本名が小野で、彼女の下の名前が陽子。だから、彼女は僕と一緒になって「オノ・ヨーコ」になった。だから、僕のことはこれから「ジョン・レノン」と呼んでください。これ、舞台で話すとウケるんです！彼女のおかげで鉄板ネタもできたんですから（笑）。

