¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäµÑ±×¤òÌµ¿½¹ðµ¿¤¤¡¡ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ò¹ðÈ¯
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäµÑ¤Ê¤É¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤ò¿½¹ð¤»¤ºÌó4300Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¤¬¡¢Ë¡¿ÍÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È¡ÖN¡õK¡×¡ÊÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¡Ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î²ÃÆ£½ç°ìÏº¼ÒÄ¹¡Ê70¡Ë¤òÅìµþÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï2023Ç¯2·î¡¢½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1Åï¤òÇäµÑ¡£ÊÌ¤ÎÊª·ï¤ÎÄÂÎÁ¤â¹ç¤ï¤»¡¢23Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ËÌó1²¯7200Ëü±ß¤Î½êÆÀ¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤»¤º¤ËË¡¿ÍÀÇÌó4300Ëü±ß¤òÌÈ¤ì¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡Ã¦ÀÇ¤ÇÆÀ¤¿¶â¤ÏÍÂÃù¶â¤äÀ¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£N¡õK¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£