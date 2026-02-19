ニューアーク・リバティー国際空港に緊急着陸したジェットブルー543便＝18日/WABC

（CNN）米格安航空ジェットブルーの543便が18日、機内で煙が発生したため、ニュージャージー州ニューアーク・リバティー国際空港に緊急着陸した。乗客は滑走路へ避難し、空港は一時閉鎖された。

港湾管理当局がCNNに語ったところによると、ジェットブルー機は同日午後5時半過ぎ、フロリダ州ウェストパームビーチに向けて離陸。その後「エンジントラブル」が発生し、機内に煙が発生した。17分飛行した後、同機はニューアーク空港に引き返し、緊急着陸した。

航空無線サイト「ライブATC」が捉えた音声のなかで、パイロットは管制官に対し、「滑走路を出て、消防・救助隊に第1エンジンに問題がないか確認してもらう」と伝えた。

着陸からわずか数分後、パイロットは「後方で煙が出ている。すぐに避難する必要がある」と述べた。

機体の外にいた緊急対応員は管制塔に緊急脱出スライドの展開を示唆。航空管制官は「全機注意。ニューアーク空港は閉鎖されている」と呼びかけた。

負傷者は報告されていない。連邦航空局（FAA）は地上待機を発令し、同空港に向かう便は米東部標準時午後7時ごろまで運航停止となった。

FAAが事案の調査を進めている。