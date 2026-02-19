原日出子「免疫力アップ飯」豪華夕飯メニュー披露「理想の食卓」「栄養満点」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】女優の原日出子が2月17日、自身のInstagramを更新。家族で囲んだ夕食の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優「理想の食卓」たっぷりの野菜と肉が入った豪華しゃぶしゃぶ
原は「今夜も 家族みんなでご飯 季節の変わり目は 体調を崩しやすいので しっかり栄養を取って スタミナをつけたいですね」とつづり、食卓や食材の写真を複数枚投稿。「今夜はしゃぶしゃぶ たっぷりのお野菜とお肉を お出汁で煮て ニラを刻んだタレや 胡麻ダレでいただきました」と続けて、豆腐やもやし、青菜、牛肉が入ったボリューミーなしゃぶしゃぶに加えて「タコと胡瓜とワカメの和物や アヒージョも おつまみに作りました」と説明して、彩り鮮やかな料理の写真を公開している。
また「ご飯は無しで ハイボールw」とも明かして「今夜は 最高の免疫力アップ メニュー 美味しかったです」「＃かあちゃんの味 ＃免疫力アップ飯 ＃今日食べた物が明日の身体を作る」と、ハッシュタグも添えて締めくくっている。
この投稿には「美味しそう」「体に良さそう」「真似したい」「理想の食卓」「栄養満点」「家族愛を感じる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
