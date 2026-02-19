武田玲奈、ミニスカ美脚ショット公開「可愛すぎます」「想像以上」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/02/19】女優の武田玲奈が2月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳美人女優「想像以上」ミニスカ姿で抜群プロポーション披露
武田は「バレンタインイベント たのしかっっっ！」とつづり、ボルドーカラーのセットアップや赤いジャケットに黒いパンツを合わせた姿など、イベント出演時の3通りの衣装姿を複数枚公開。淡い水色のカーディガンに色白の脚が際立つピンクのミニスカート、白のルーズソックスとピンクのファー付きシューズを組み合わせたガーリーなスタイルで、壁にもたれかかりながら片脚を軽く曲げたポーズを披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「可愛すぎます」「想像以上」「着こなせるのすごい」「すごい似合ってる」「レベチ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
