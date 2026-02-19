ファインモールド「サボイアS.21試作戦闘飛行艇」（FG1）完成イメージ

Amazonにて、ファインモールド、コトブキヤ、青島文化教材社（以下、アオシマ）のプラモデルが特別価格で販売されている。

今回、ファインモールドの「サボイアS.21試作戦闘飛行艇」（FG1）、コトブキヤの「風魔」、アオシマの「1/700 空中要塞ギガント」がお買い得価格でラインナップされている。セール価格は「サボイアS.21試作戦闘飛行艇」が過去価格から5%オフの2,925円、「風魔」が参考価格から17%オフの5,500円、「1/700 空中要塞ギガント」が過去価格から6%オフの3,127円。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「サボイアS.21試作戦闘飛行艇」（FG1）

過去価格：3,081円→セール価格：2,925円（5%オフ）

本商品は、宮崎駿監督が手がけた映画「紅の豚」で主人公の愛機として活躍した飛行艇を1/48スケールで再現したプラモデル。アニメの設定資料はもちろん、設定上の時代に実在した飛行機の構造を考証し、機体内部やエンジンも再現されている。

イメージ

イメージ

「風魔」

参考価格：6,600円→セール価格：5,500円（17%オフ）

本商品は、プラモデルシリーズ「無限邂逅メガロマリア」の第8弾で、マリオネットスタイルの可動域を存分に生かせる忍者をモチーフとしたキャラクター「風魔」を立体化したもの。第1弾「プリンシパル」と共通の素体となっており、全身約50カ所が可動する。

アオシマ「1/700 空中要塞ギガント」

過去価格：3,336円→セール価格：3,127円（6%オフ）

NHKで昭和53年に放送された、宮崎駿氏初監督作品「未来少年コナン」のラスト3話で登場した巨大飛行艇ギガントを1/700スケールで再現したプラモデル。飛行状態と着陸状態の選択式となっている。

(C) 1992 Studio Ghibli - NN 企画/スタジオジブリ･ファインモールド

(C) KOTOBUKIYA

(C)NIPPON ANIMATION CO., LTD.