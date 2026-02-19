高市首相は第2次内閣発足を受けた会見で、来年度予算の年度内成立に意欲を示しました。与党内からは容認論が出る一方、野党側は強く反発しています。中継です。

予算案の審議は、解散総選挙で例年より1か月遅れています。これを異例のペースで成立させるとの高市首相の強い意欲が、永田町の慣例を破るのか、「高市一強」の試金石となります。

高市首相

「野党の皆さまにもご協力をお願いしながら、令和8年度予算と今年度末までに成立が必要な法案の年度内の成立を目指したい」

高市首相が予算の「年度内成立を目指す」と会見で強調したことを受け、自民党のベテラン議員からは、「国民生活の為なんだからやるしかない」、「審議時間を与党から野党に譲るのも手だ」などの声があがっています。

これに対し、野党・中道改革連合の小川代表は、「国民生活に悪影響が及ばないようにとの思いは同じだが、慎重かつ丁寧な審議は譲れない」としています。

一方、高市首相が消費税減税と給付付き税額控除を同時並行で議論するとした超党派の「国民会議」について、自民党の小林政調会長は、19日朝、できるだけ早期に立ち上げると強調しました。

自民党・小林政調会長

「給付付き税額控除の導入にご賛同いただける他党の皆様に呼びかけをさせていただいておりますので、できる限り早期に立ち上げをしていきたい」

国会では20日、高市首相による施政方針演説が行われ、来週、来年度予算案の審議が始まる見通しです。