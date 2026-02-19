ビッグエア（BA）金メダリストで、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が19日、自身のインスタグラムを更新。会心演技も2冠ならず、率直な思いをつづった。

村瀬は逆転を狙った最終3回目に85・80点を出して銅メダル。スノーボードで1大会複数メダル獲得は日本初。五輪初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）がこの種目日本勢初の金メダルを獲得した。

「正直着地した瞬間。やっとスロープスタイルでも金メダル獲れた。そう思ってしまいました」と村瀬。「今までの辛い思いや苦労してきた事。全ての事を着地した瞬間思い出しました。私は本気でここの舞台に立ち、全力を出し尽くしました。皆様の期待には応えられませんでした。二冠獲ってたら相当カッコよかっただろうな。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。本当にごめんなさい」と謝罪した。

「動画を見れば見るほど、もの凄く苦しくて、やり切った技でやり切ってない様な感覚が残っていて凄く辛いです。Worldでもこんなに点を引かれた事が無かったので、オリンピックでこんな風になるとは思ってもいませんでした。メダル２つ取れたことは物凄く嬉しいです。だけどこんなんで終われるわけがない。今の私の気持ちです。率直な気持ちですみません」と素直な思いを吐露した。

「だけどそのぐらいガチで挑みました。こんな悔しい気持ちは一生ありません。一生忘れません。でもこんなんでクヨクヨしてる場合じゃない。私はまだやれます。まだ出来ます。満足するまで足は止めず挑み続けます。自分らしい滑りがまた歴史に名を刻めるように」と前を向いた。

「日本に帰る時は笑顔で楽しんで帰ります。皆さん日本で待っていてください」と呼びかけ。「皆さんで勝ち取ったメダル。皆さんのおかげで獲れたメダル。素晴らしい景色を見せて下さった皆様ありがとうございました。サポート応援ありがとうございました。夜中までテレビで張り付いて見てくれた全国の皆様 ありがとうございました」と感謝した。

「これでビックエア、スロープスタイル、沢山の方に知ってもらえたかな。これからもスノーボード盛り上がるといいな。次こそは本物の王者になりたい。なってみせる。絶対に」と誓った。