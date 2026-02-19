【独自】スカウトグループ「ナチュラル」“闇アプリ”にメンバー監視機能か…GPSで位置情報を把握　専門家「裏切りそうな人を管理か」

匿名流動型犯罪グループ＝トクリュウとされ、国内最大のスカウトグループ「ナチュラル」が使う極秘アプリについて、メディアで初めて解析したところ、位置情報を監視する機能があるとみられることが分かりました。

極秘の“闇アプリ”に位置監視の機能か

このアプリは、スカウトグループ「ナチュラル」がメンバーに限って使っているもので、トクリュウ壊滅に向けた警察の捜査の妨げにもなっています。

FNNは、このアプリのデータを独自に入手し、専門家に分析を依頼したところ、GPSでメンバーの位置を監視する機能があるとみられることが分かりました。

サイバー犯罪対策の専門家：

スーパーアプリですね。怪しい人とか、裏切る可能性がある人とかは位置情報を管理される可能性があります。

また、エストニアにある会社がアプリの制作に関わった可能性があることも分かりました。

松岡記者：

こちらですね。普通のアパートのように見えます。

ここには複数の会社が登記されていて、ペーパーカンパニーの可能性が高いとみられます。

そしてアプリには、民間企業が提供する機能が無断で使われている可能性があることも明らかとなりました。

サイバー犯罪対策の専門家：

反社会的勢力に対するサービスの提供をやめたらアプリのほとんどの機能が使えなくなると思います。

今回、トクリュウが高度なアプリを開発する能力を持っていることが判明した形で、民間による監視の目も求められています。