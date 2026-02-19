山田花子「久しぶりの」 “見ていてホッとする”手作り弁当の中身を披露し反響「美味しそうなお弁当〜」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が17日、自身のブログを更新。久しぶりの手作り弁当を公開した。
【写真】「オムライス美味しそう」久しぶりに手作りした山田花子の “ホッとする”弁当
山田は「久しぶりのお弁当ランチ オムライス＆サラダ」と、この日のメニューを紹介し、ふんわりとした卵が食欲をそそるオムライスに、ブロッコリー、トマト、レタスが入ったサラダを添えた彩り豊かなお弁当の写真を披露している。
コメント欄には「待ってました」「オムライスとサラダのいつものお弁当写真、なんだかほっとしますね」「美味しそうなお弁当〜」「オムライス美味しそう」「手作りお弁当 見ていてホッとする」などの声が多数寄せられていた。
