¡¡19Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³¿¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¹â¤ä¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â¿Ê¹Ô¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ500±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ454±ß99Á¬¹â¤Î5Ëü7598±ß83Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï38.31¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3845.56¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë»Ô¾ì³ÈÂç¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤«¤é¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤ËÇÈµÚ¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼ê¤ÎÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î°ì³Ñ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±ß°Â¥É¥ë¹â¤Çµ¡³£¤äÀºÌ©µ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤ÉÍ¢½Ð´ØÏ¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤âÁê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£