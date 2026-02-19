お笑いタレントの永野が１８日深夜放送の人間研究所に出演。ゲストの元ＫＡＴ−ＴＵＮ・中丸雄一を「どの口が言ってんだ。『絶対浮気すんじゃねーぞ！』って」と砲撃した。

動物がホモ・サピエンス（人間）の謎の行動を研究するアニマルバラエティー。この日は人気企画「業界人にコンサルしてもらおう！」と元アイドルである中丸が、女性視聴者を増やすさまざまな方法を伝授した。

中丸は「女性ってもしかしたら、どストレートな言葉にキュンとくるのかなって思ってるんですよ。分かりやすい言葉の方が『キャー』って言ってくれるみたいな」と話し、ＫＡＴ−ＴＵＮが実際にライブで使っていたあおり発言として「次に会うまで、おめーら絶対浮気すんじゃねーぞ！」を紹介した。

すると、動物ゲストのアヒルのナガノ（声・永野）が「でもさあ、どの口が言ってんだ…って思うよね。『絶対浮気すんじゃねーぞ！』と」と冷静な口調でポツリ。

思わず中丸は突っ伏したが、永野は「僕の飼い主、中丸さんの嫁さんと仲がいいんですよ。すごいいい方で。でも気丈に振る舞っている姿見て、嫁さんは許しても僕は許さないって思って」と妻でフリーアナウンサーの笹崎里菜を持ち出して、ぶっ放した。「嫁さんすごいい方で…。どの口が『お前、絶対浮気すんじゃねえぞ』って」と一気にボルテージを上げた。

ブルドッグのヒカル（伊集院光）が「中丸くん、今我慢、今我慢、今我慢！今、何にも口を開かない方がいい！」と必死になだめると、中丸は表情を凍りつかせながらも、「はい、奥歯噛み締めます」。続けて「まあ、まあ、まあ…まあ、これは、ライブ場でこう言うってパターンで。例えばこういう強気の方がキュンってくるかもねって話なんで…」としどろもどろになりながら釈明していた。