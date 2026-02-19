「ふ、ふっきん、、、」アニソンダンサー、写真集でバキバキ腹筋を披露！ 「顔と腹筋のギャップ凄い」
アニソンダンスチーム「REAL AKIBA BOYZ」のメンバー・龍さんの1st写真集『TOY BOX』（集英社）の公式X（旧Twitter）アカウントは2月18日、投稿を更新。龍さんのバキバキの腹筋を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】「顔と腹筋のギャップ凄い」
ファンからは「ふ、ふっきん、、、」「腹筋えぐ」「顔と腹筋のギャップ凄い」「ガチ寒そうなやつがあるwww」「素敵すぎる」「1st写真集おめでとうございます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「腹筋えぐ」同アカウントは「Now On Sale」と写真集の発売開始を知らせ、4枚の写真を投稿。1枚目では、水着姿で川に入る龍さんが写っています。バキバキの腹筋が見えており、とても格好いいです。また、2枚目では浴衣姿も披露。写真集では龍さんのさまざまな姿を見ることができそうです。
「ついに発売日になりました〜!!」龍さんも同日、自身のXを更新。「龍 1st写真集『TOY BOX』 ついに発売日になりました〜!!」とつづり、ソロショットを公開しました。ノースリーブのTシャツからたくましい腕が見えています。気になった人はこちらもチェックしてみてくださいね。
